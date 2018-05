NE JEDITE OVO NI ZA ŽIVU GLAVU ŽELITE LI IMATI DJECU: Studija dokazala da doslovno udvostručuje rizik od neplodnosti

Redovito konzumiranje brze hrane udvostručuje opasnost od neplodnosti kod žena, pokazalo je istraživanje australskih znanstvenika

Uz to su ustanovili i da nekonzumiranje ili rijetko konzumiranje voća povećava rizik od neplodnosti, a svakodnevno konzumiranje više porcija voća skraćuje vrijeme potrebno da žena zanese. “Sve što jedete krvotokom stiže do jajašca te može utjecati na to hoće li ono biti oplođeno”, kažu australski znanstvenici. Prehrana bogata masnoćama, šećerom i solima može značajno utjecati na promjene u organizmu. Općenito smatraju da je hrana koja se konzumira sve zagađenija i kemijski procesuirana, što izravno utječe na plodnost.

Kriteriji za neplodnost

Dr. Raj Mathur, tajnik Britanske udruge za fertilitet, koji nije sudjelovao u studiji, kaže da su njezini rezultati korisni “kliničarima i ženama koje nastoje zanijeti”. “Studija je, u širem smislu, pokazala da hrana i prehrambene navike općenito utječu na plodnost”, kazao je Mathur. “Glavna je poruka studije da je procesuirana hrana vrlo loša, a svježe voće i povrće iznimno dobri za poticanje plodnosti.”

U studiji, čiji su rezultati objavljeni u četvrtak 3. svibnja u časopisu Human Reproduction, sudjelovalo je gotovo 5600 žena u dobi od 18 do 43 godine s područja Australije, Novog Zelanda, Velike Britanije i Irske. Sve su bile u vrlo ranom stadiju prve trudnoće. U anketi su morale odgovoriti na nekoliko pitanja o načinu prehrane u mjesecu koji je prethodio začeću te koliko im je vremena trebalo da zatrudne od prvih nastojanja.



Parovi se smatraju neplodnima kada ženi ne uspijeva zanijeti u roku od godinu dana od prvog pokušaja, podsjeća se u studiji. I premda su sve žene koje su sudjelovale u studiji bile trudnice, osam posto ih je bilo u kategoriji neplodnih jer im je trebalo više vremena da zatrudne. “Ustanovili smo da je najviše vremena da zatrudne trebalo ženama koje su jele manje voća”, kazala je glavna autorica studije Claire Roberts s australskog Instituta za istraživanje Robinson pri australskom sveučilištu u Adelaidi.

Hrana za plodnost

Količina hrane utjecala je na vrijeme potrebno da žena zatrudni. Pokazalo se da su one koje su voće konzumirale tri ili više puta dnevno zatrudnjele pola mjeseca prije od žena koje su voće jele samo nekoliko puta mjesečno. Pokazalo se i da su žene koje su često konzumirale brzu hranu, poput hamburgera, pizza, gotovih pohanih krilca i čipsa četiri ili više puta tjedno, zatrudnjele prosječno mjesec dana nakon žena koje nikada nisu jele fast food.

U studiji se vodilo računa o čimbenicima poput životne dobi trudnice, konzumaciji alkohola, pušenju i indeksu tjelesne mase kako bi se zajamčilo da podaci odražavaju isključivo učinak prehrane na neplodnost i na vrijeme potrebno da žena zanese, rekla je Roberts. Premda studija nije trebala pokazati zbog čega brza hrana ‘usporava’ vrijeme potrebno da žena zatrudni, ranija su istraživanja pokazala da masne kiseline iz ženina krvotoka mogu utjecati na kvalitetu ženinih jajašaca.

Znanstvenici su savjetovali ženama da se, ako imaju problema s plodnošću okrenu sljedećim namirnicama, povrću, voću, cjelovitim žitaricama, sjemenkama, mahunarkama, orašastim plodovima, zdravim masnoćama (onima iz maslinova ulja) te mlijeku i mliječnim proizvodima.