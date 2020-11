Suprugova neprocjenjiva reakcija kada je napokon shvatio što se dogodilo postala je hit na YouTubeu

YouTuberica Kristy Scott nasamarila je svoga supruga Desmonda genijalnom spačkom koju će dugo pamtiti.

Budući da se njezin muž često uživi u video igrice i nema pojma što se događa oko njega, Kristy je odlučila testirati svoju teoriju pa je kupila realističnu lutku koja nimalo ne nalikuje njihovom sinu. Obukla ju je u sinovu odjeću, zamotala u deku i stavila kapicu kako bi što bolje sakrila pravi identitet.

IMALI STE LOŠ DAN? VJEROJATNO NE KAO OVAJ TIP: Cura mu je smjestila najbolniju spačku ikada; svaka čast ako su još uvijek zajedno

Čekala je dok Desmond nije bio potpuno zaokupljen igricom i upitala ga može li pričuvati sina. Nakon što je pristao lutku mu je stavila u krilo, a on nije ni spustio pogled, već je nastavio buljiti u ekran.

To je potrajalo čak dva sata, sve dok mu Kristy nije rekla da pogleda sina. Njegova neprocjenjiva reakcija postala je hit na YouTubeu, a emocije su se mijenjale iz sekunde u sekundu, od šoka do histeričnog smijeha. “Nemoj me zezati. Čije je ovo dijete?”, rekao je i zatim bacio lutku na kauč.

Urnebesni video dosad je pregledan više od 100.000 puta, a jedan je korisnica u komentarima otkrila kako je Kristy mogla još bolje nasamariti supruga. “Trebala si ušetati sa svojim sinom u naručju i razgovarati s mužem dok mu je lutka u krilu”, napisala je.

DAJTE JOJ OSCARA! Baka iz Srbije postala hit nakon onoga što je napravila kako bi ‘spasila’ unuku od policije

“Toliko se uživio u igricu da nije primijetio da se beba nije pomakla”, “Desmondov smijeh je sve”, “Njegova reakcija me svaki put dokrajči”, “Zašto su frajeri tako hipnotizirani igricama?”, pisali su drugi YouTuberi.