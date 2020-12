MLADA MAMA PRIMIJETILA NEŠTO ČUDNO KOD SVEKRVE: ‘Muž i ja smo je testirali i ovo ne može biti slučajno – a u pitanju joj je unuk!’

Postoje neke sretne duše koje imaju izvrstan odnos sa svekrvom. No, većinom je to pakao kroz koji prolaze brojne snahe. Problem je, naravno, još veći ako njihovo neslaganje počne utjecati na djecu.

Jedna je mlada mama nedavno primijetila kako njezina svekrva svoga unuka baš nijednom nije nazvala njegovim pravim imenom, nego uvijek ima neke svoje nadimke. Kako bi provjerila što drugi ljudi misle o tome, svoju je čudnu situaciju izložila na Redditu.

Kako kaže, njezin sin nosi srednje ime po svojem djedu, odnosno svekrvinu bivšem suprugu. Ime je toliko uobičajeno i često da je ona mislila kako nitko neće imati problem s njime. No, ispostavilo se da baš i nije tako, prenosi Mirror.

OBJAVA ZGODNE MAME UZNEMIRILA ŽENE: Je li ovo što ona svako jutro čini za muža doista za osudu? ‘Totalno si zaostala’

MLADA MAMA U SUZAMA: ‘Odvratni perverznjak! Svekar je banuo dok sam dojila bebu i onda je izgovorio te riječi…’

'My mother-in-law hates my son's real name and refuses to use it'https://t.co/1XIbVJzHbe pic.twitter.com/Bfwzhox4ur

— Daily Mirror (@DailyMirror) December 13, 2020