MLADA MAMA NA UDARU ŽESTOKIH KRITIKA: Pazite čime hrani šestomjesečnu bebu; ‘Pa ugušit ćeš si dijete!’

Britanka Jamie-Leigh Gibson (18) otkrila je kako je svojoj šestomjesečnoj kćeri davala hranu iz McDonald’sa, a tim priznanjem pokrenula je burnu raspravu i mnoštvo negativnih reakcija. Njezina sada jednogodišnja djevojčica Aniyah i dalje često uživa u burgerima i krumpirićima, a mnogi roditelji osudili su potez ove majke. Ona se, pak, brani tvrdnjom da je njezina kći potpuno zdrava.

“Nitko od mojih prijatelja ni obitelji nije rekao ništa negativno ni bezobrazno, ali komentari na moju objavu bili su iznimno ružni. Mnoge starije žene nisu bile oduševljene, ali ne smeta mi to, ipak ih ne poznajem osobno”, izjavila je 18-godišnja mama za The Sun nakon što su je brojni roditelji zasuli negativnim komentarima.

“Liječnik moje kćeri i ja znamo da je ona zdrava i sretna. Mislim da ljudi koji vas ne poznaju ne bi trebali imati pravo glasa o tome što vaše dijete jede”, dodala je iznervirana Gibson.

McDonald’s je samo poslastica

Beba je imala svega nekoliko mjeseci kada joj je majka, tada zaposlenica Burger Kinga, davala pržene krumpiriće, a čim joj se pojavio prvi zub, s pet mjeseci, pojela je pola hamburgera. Iako su je prijatelji upozorili da se dijete može ugušiti tako suhom i konkretnom hranom, majka se time ne zamara.

“Svatko tko me poznaje zna da joj dajem brzu hranu i rekli su da je to opasno. Oni se više boje da će se dijete ugušiti, ali ne vidim problem jer moja kći jede i voće i povrće. Uz to je još uvijek i dojim, tako da dobiva dovoljno nutrijenata. McDonald’s je samo poslastica. Ona ga jako voli i uživa u svakom Happy Mealu”, objasnila je Gibson.