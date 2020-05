MLADA MAMA BIJESNA NA SVEKRVU: ‘To je učinila samo da meni napakosti, a ustvari vlastitog unuka izlaže opasnosti’

Anonimna žena požalila se kako je jako ljutita na svoju svekrvu nakon što ova nije ispoštovala njezinu želju te na svoju ruku objavljivala fotografije njezina tek rođenog sinčića, odnosno svojega unuka.

Pišući na roditeljskom forumu Mumsnet, mlada majka objasnila je kako ona osobno tijekom cijele trudnoće nije ništa o tome pisala na društvenim mrežama jer smatra kako je to privatna stvar te da je njezina svekrva vrlo dobro upoznata s njezinim pravilima, no svejedno se na njih oglušila.

Bijesna snaha priznaje da je nervira što ne poznaje puno ljudi na popisu prijatelja svoje svekrve koji fotografije mogu vidjeti, a, uostalom, ako sama ne eksponira svoje dijete na društvenim mrežama, pita se odakle njezinoj svekrvi hrabrost da si to uzima za pravo.

„Jesam li nerazumna ako me jako ljuti činjenica da je moja svekrva promijenila svoju naslovnu sliku na Facebooku i stavila fotografiju lica moje bebe bez moje suglasnosti? Nikad nisam ništa objavljivala na društvenim mrežama o svojoj trudnoći te smatram da bilo kakvo objavljivanje mojega djeteta na internetu treba biti moja odluka. Osobito jer ja nemam nikakvu kontrolu nad njezinim postavkama privatnosti i popisom prijatelja. Objavila je i fotku na kojoj drži moga sina, na kojoj su i moj partner te njegova sestra. Istovremeno mene nije nigdje objavila ni spomenula.?“, pita se novopečena majka.

Woman slams her 'intrusive' mother-in-law for posting photos of her baby son on Facebook without askinghttps://t.co/fWO7v4awdq

— Daily Mail Femail (@Femail) May 5, 2020