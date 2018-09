MAME OTKRILE UŽASNE DETALJE PORODA KOJE VAM NITKO NEĆE REĆI: ‘Danima nisam jela jer me bilo strah obavljati veliku nuždu’

Upozorenje: trudnice sklone paničarenju možda bolje da preskoče ovaj tekst!

Današnje žene u trudnoći puno čitaju i pripremaju se do najsitnijih detalja kako bi im porođaj protekao što bezbolnije. Priprema jest ključna, ali dolazak bebe na svijet gotovo je uvijek nepredvidiv. Jedna je korisnica Reddita postavila pitanje: “Žene koje ste rodile, što vam nitko nije rekao o porođaju, a voljele bi da ste znale?” Prikupili smo najšokantnije odgovore.

Eksplozija krvi na Noć vještica

Rasprava je započela komentarom majke koja je napisala kako nije ni slutila da je porođaj toliko neuredan: “Kad vam pukne vodenjak i ako voda sporo otječe, bit će tekućine po kući, u automobilu, u čekaonici, u sobi, u hodniku, u kupaonici… U kombinaciji s gubljenjem krvi i nekontroliranim mokrenjem, to je gotovo kao na vodenom toboganu ako se okliznete.”

Jedna je ispričala kako je nakon puknuća vodenjaka bilo krvi posvuda jer joj se odvojila posteljica i to je bilo na Noć vještica: “Bilo je krvi u krevetu, po cijelom kupaonici, odjeći, ručnicima… Kuća mi je izgledala kao mjesto teškog zločina. Kada sam prestala paničariti, obožavateljica horora u meni vidjela je ironiju u cijeloj situaciji.”

Horor nakon carskog reza

Neke žene priznale su kako se bol kod njih nije postupno povećavala kao što su očekivale: “Išlo je od ‘dobro je’ do ‘nije dobro, neka prestane’ u samo pola sata. Ali onda morate čekati dok vas pripreme za epiduralnu, tako da je nemoguće potpuno preskočiti to razdoblje u kojem nije dobro.”

Progovorile su i majke koje su rodile carskim rezom. “Sestra mi je to opisala riječima da ću osjećati kao da mi netko pere suđe u trbuhu i to je najgori način na koji to možete predočiti trudnici koja čeka porođaj”, napisala je jedna, dok je druga dodala: “Prvi put kad me sestra natjerala da ustanem nakon carskog reza, plakala sam i preklinjala da mi to ne radi. Zaklela bih se da će mi crijeva ispasti kroz ranu od carskog kako sam se osjećala.”

Traumatičan odlazak na WC

Posteljica je također bila gorljiva tema rasprave. “Sjećam se da me doktorica uzbuđeno pitala želim li vidjeti posteljicu nakon što sam rodila. Budući da se bavim znanošću, pristala sam. Ona ju je držala za mene. S*anje je bilo ogromno i čudno”, rekla je jedna žena, a drugoj je bilo još stresnije: “Rodila sam svog drugog sina bez anestezije, ali najbolniji je dio bio kada je doktor nakon porođaja doslovno gurnuo ruku u moju maternicu i uklonio zaostale dijelove posteljice.”

I za kraj jedna duhovita priča mame koja je progovorila o odlasku na WC poslije porođaja. “Moja je majka mislila da ništa ne jedem jer želim što brže izgubiti nakupljene kilograme u trudnoći. Oko pet dana nakon porođaja rekla je da sam sva mršava i da će biti vremena za skidanje kila te da moram jesti kako bih bila zdrava mama. Pogledala sam je zbunjeno i rekla: ‘Ti misliš da ja ne jedem jer želim smršavjeti? Samo me užasno strah kakati’. Kakala sam sedmi dan i nije bilo tako strašno”, zaključila je.