Ova majka uputila je zastrašujuće upozorenje roditeljima nakon što je njezina trogodišnja kći nestala iz vrtića jer ju je pokupio – neznanac sa zaštitnom maskom na licu. Jessie Harris Bouton iz New Yorka objasnila je kako je njezinu kćerkicu Lolu na vratima vrtića pokupio muškarac koji je tvrdio da je njezin djed.

Podijelivši ovo neugodno iskustvo sa svojih 9700 pratitelja na Instagramu, mama je napisala: “Kada sam danas stigla po Lolu u vrtić, odgojiteljica mi je rekla da ju je njezin djed već pokupio. Činilo mi se neobičnim jer nisam to od njega tražila.”

Mum’s warning after toddler went missing after being picked up by man in mask https://t.co/NT1zDu4wRT

— The Irish Sun (@IrishSunOnline) March 30, 2021