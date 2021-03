MAJKU PRESTRAVIO PRIZOR NA BABY KAMERI: ‘Moj sin je plakao, a svekrva podigla majicu i prištekala ga – na svoju dojku’

Svekrvino opravdanje: to je nekada radila sa svoje četvero djece pa je mislila da će uspjeti i s unukom

Jedna je majka progovorila o svome šoku nakon što je vidjela kako svekrva “doji” njezina sina bez traženja dopuštenja. Žena je na Redditu detaljno opisala ovaj nesvakidašnji incident. Objasnila je kako se njezina beba doji navečer i vikendom, a u svim ostalim prigodama jede iz bočice.

Svekrva čuva svoga unuka tijekom dana dok su roditelji na poslu i rečeno joj je da koristi bočicu kada ga treba nahraniti. Međutim, jednoga dana žena se užasnula kada je otišla provjeriti kako im ide.

Imala je što vidjeti

“Jučer, dok sam bila na poslu, otvorila sam aplikaciju za baby monitor na svome telefonu kako bih provjerila je li moja svekrva uspjela natjerati bebu da odrijema u krevetiću”, napisala je na Redditu.

“Slala mi je poruke da je moj sin jako plakao pa je razmišljala o tome da ga drži u naručju dok on drijema. Zato sam htjela provjeriti je li dobro i je li ga na kraju samo držala ili je uspio zaspati u svome krevetiću”, objasnila je majka svoje razloge za “špijuniranje”.

“Kada sam pogledala u kameru, moja svekrva ga je držala s podignutom majicom, a on joj je bio zakvačen za dojku. Jednostavno je samo sisao; očito nije dobio mlijeka jer moja svekrva, naravno, ne doji”, dodala je.

Žena je pokušala dobiti svekrvu na mobitel, ali ova se nije javljala. Na kraju je uspjela dobiti svoga supruga, kojega je zamolila da nazove svoju majku. Ona mu je objasnila da to radi jer je dijete jako plakalo. To je nekada radila sa svoje četvero djece pa je mislila da će uspjeti i s unukom.

Snahu nazvala ‘kujom’

Svekrva se također požalila što je njezina snaha provjeravala baby kameru tvrdeći da je to “narušavanje privatnosti”. Užasnuta majka upitala je korisnike Reddita je li pretjerala s odlukom da više ne želi da svekrva čuva njezino dijete.

“Ne želim da više čuva moju bebu. Možemo si priuštiti dadilju ili vrtić. Kada sam joj to rekla, ona se izbezumila i nazvala me kujom jer je ona samo pokušavala smiriti svoga unuka i to za nju nije bila velika stvar”, ispričala je mama.

“Kaže da joj oduzimam unuče i da sam nepravedna. Moj muž razumije zašto sam uzrujana, ali želi joj pružiti još jednu priliku da čuva našu bebu. Također ne želi trošiti novac na dadilju ili vrtić kada se ona može besplatno brinuti o našem sinu”, dodala je.

Zabrinuta majka zaključila je kako su je sva ova iskušenja uznemirila i “potpuno zbunila” te se nada da će što prije riješiti situaciju sa svojom svekrvom, prenosi LADbible.