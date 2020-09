MAJKA U VELIKOJ PANICI, SVE ĆE SE RAZOTKRITI?! ‘Malena kćerkica zatekla me u vrućem klinču – s ljubavnikom’

Ovoj 35-godišnjoj majci dogodio se najveći horor svih roditelja – malena kćerkica ušla je u kuhinju i zatekla je u ljubavnom klinču. Da stvar bude gora, žena se u tim trenucima nije seksala s njezinim tatom, odnosno svojim suprugom.

Anonimna majka ispričala je kako je pronašla ljubavnika nakon što je njezin muž počeo sve češće i sve dulje izbivati od kuće zbog posla. Njezin je ljubavnik također u braku i dvije je godine mlađi od nje.

Upoznali su se na poslu, ali kada je započela karantena i rad od kuće, nisu se mogli toliko viđati; sve se svelo na flert preko Zooma. Čim su mjere popustile, ljubavnici su se našli i seksali u automobilu – nekoliko puta.

“Kada su se stvari počele vraćati u normalu i kada su nam djeca krenula u školu, najsigurnija opcija bila je da on dođe k meni doma jer moj suprug radi šest dana u tjednu. Prošloga tjedna moja se kći razboljela i ostala kod kuće, ali cijeli dan je spavala, stoga nisam vidjela problem u tome da u kuću prošvercam ljubavnika”, ispričala je 35-godišnjakinja za The Sun.

