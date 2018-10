MAJKA NAVUKLA BIJES RODITELJA: Dopušta kćeri (15) da se alkoholizira i tulumari bez nadzora. Na čijoj ste vi strani?

‘Shvaćaš li da, ako se ikojem djetetu nešto dogodi u tvojoj kući, ti ćeš snositi posljedice?’

Majka koja svojoj 15-godišnjoj kćeri želi dopustiti da priredi kućni tulum bez nadzora – s brdom alkohola, disko svjetlima i zvučnim sustavom – naletjela je na bijes svoje šogorice, koja smatra da je to užasna ideja. Anonimna žena, vjerojatno Britanka, planira ostaviti svoju kćer tinejdžericu nasamo s njezinim prijateljima, ali se požalila kako sestra njezina supruga prijeti da će stopirati proslavu i izbaciti klince van iz kuće.

Majka se požalila na šogoricu forumašima na Netmumsu i zatražila savjete o tome treba li ili ne otkazati zabavu. “Složila sam se da ću im kupiti pivo i cidere ako će svi novčano doprinijeti. Njezina je prijateljica nedavno imala sličan party i najgore što se dogodilo bila je hrpa umornih klinaca s upalom grla jer su plesali kao idioti i pjevali cijelu noć. Kći me tražila da njezina zabava traje do ponoći. Ja odlazim od kuće, a moja šogorica živi na manje do deset sekundi, tako da neće bit posve bez nadzora. Ali ona sada prijeti da će se pobrinuti da se taj tulum uopće ne održi”, napisala je.

Forumaši poludjeli

Njezina je objava naišla na pomiješane reakcije drugih roditelja. Dok jedni podržavaju njezin gnjev prema šogorici, drugi je prozivaju jer kupuje alkohol 15-godišnjacima. “Ne mislim da 15-godišnjaci trebaju imati kućne tulume s alkoholom. 17 ili 18 da, ali 15 ne. Ako netko pozove policiju, ti ćeš biti kriva jer si maloljetnicima omogućila alkohol”, netko joj je poručio. “Oprosti, ali mislim da nisi normalna. Zašto bi uopće kupovala maloljetnicima alkohol, pogotovo ako će ondje biti i tuđa djeca?!”, prozvao je majku forumaš.

“Shvaćaš li da, ako se ikojem djetetu nešto dogodi u tvojoj kući, ti ćeš snositi posljedice? Ako pijančevanje ode predaleko i oni naprave nešto glupo ili opasno, toliko se napiju da se onesvijeste ili uguše u vlastitoj bljuvotini… Mogu nabrajati do sutra”, pokušali su je dozvati pameti. Neki su ipak bili blaži i savjetovali kako da izađe na kraj sa šogoricom. “Ja osobno to ne bih dopustila, ali bi mi smetalo da mi šogorica upada u kuću i zaustavlja tulum. Ako se ti i drugi roditelji slažete sa svim rizicima, to nije njezina stvar”, istaknula je jedna majka.