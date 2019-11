MAJKA BIJESNA NA SVEKRVU: ‘I prije je prigovarala zbog toga, no čim je ostala nasamo s mojim kćerima…’

Njezina je svekrva, naime, inzistirala da posjete zlatarnicu kako bi unukama dala probušiti uši

Užasnuta majka svoju je svekrvu nazvala “čudovištem” nakon što je otkrila da je ova pokušala probušiti uši njezine malene kćeri iza njezinih leđa. Ova je Amerikanka u grupi na Redditu “Just No Mother-in-Law” objasnila kako sa svojom svekrvom i otprije ima zategnut odnos.

“Mi živimo oko osam sati vožnje od nje. Viđamo se doslovno jednom godišnje i razgovaramo možda jednom mjesečno”, napisala je žena, čiji je suprug svjestan problematičnoga ponašanja svoje majke.

“On bi vjerojatno nju skršio autom prije nego što bi ona stigla nauditi našim trima kćerima”, dodala je. Bilo kako bilo, odnos između njih nije bio najbolji ni prije ovoga incidenta. Nakon što je par nedavno dobio treće dijete, svekrva im je platila da joj dođu u posjet.

Sva sreća da je šogorica bila prisutna

Prema majčinim riječima, ona se strašno uzrujala kada njezine dvije starije unuke nisu htjele ništa imati s njom i jedva su je prepoznale. Svekrva je i prije negodovala oko toga što djevojčice nemaju probušene uši.

“Prigovarala je zbog toga svih ovih godina, no mi smo joj objasnili kako ćemo to učiniti kada naše kćeri budu dovoljno stare da same izraze želju”, kazala je majka. Sljedećega dana, njezina šogorica ponudila se da ona i njezina majka izvedu starije unuke u šetnju kako bi se ona mogla kod kuće posvetiti bebi.

“Imam povjerenja u šogoricu i nisam vidjela problem u tome. Kada su one otišle, ja sam se napokon mogla sklupčati na kauču, paziti na bebu i gledati televiziju. San snova!”, napisala je majka. Kada su se nekoliko sati poslije one vratile iz šetnje, šogorica joj je priznala nešto što ju je duboko uznemirilo.

Nakon ovoga ne želi imati posla s njom

Njezina je svekrva, naime, inzistirala da posjete zlatarnicu kako bi unukama dala probušiti uši. Nasreću, šogorica se usprotivila, a zlatar to nije htio učiniti bez prisutnosti majke. Dodajući kako bi njezina svekrva to sigurno napravila da nije bilo njezine kćeri, rekla je: “Ona se čak drznula naljutiti na sirotu ženu.”

Nesigurna oko toga na koji način da svekrvu suoči s time, žena je priznala kako je nakon ovoga spremna isključiti je u potpunosti iz njihovih života. Nimalo ne iznenađuje činjenica da su se brojni reditovci uključili u raspravu i stali na stranu razočarane majke.

“Ja s njom više nikad ne bih progovorila ni riječ. Ne mogu vjerovati da je ona mislila kako je to prihvatljivo”, samo je jedan od komentara ispod objave, prenosi The Sun.