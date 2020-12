MAĆEHA SABLAZNILA LJUDE GNJUSNOM OBJAVOM: ‘Želim da se zaručnik riješi svoje kćeri kako moje dijete ne bi patilo’

Maćeha poput onih iz bajki postala je ovih dana viralna na društvenim mrežama nakon što je objavila svoje zastrašujuće priznanje, tražeći savjet kako se “riješiti” četverogodišnje kćeri svoga zaručnika, koju on ima iz prethodne veze.

Neimenovana žena, za koju se vjeruje da je iz SAD-a, objavu je podijelila sa životnom trenericom koja dijeli savjete na svojoj Instagram stranici Talks With Mee, prije nego što je ona ponovno objavljena na Facebooku, a potom i na Redditu, gdje su ženu kritizirali i usporedili sa zlom pomajkom Pepeljuge.

MLADENKA POLUDJELA KAD JE VIDJELA VJENČANI ALBUM: Shvaćate li što ovdje ne štima? ‘Nikad nemojte štedjeti na fotografu!’

Objašnjavajući svoju situaciju, autorica posta napisala je da je trudna i zaručena za udovca čija je pokojna supruga umrla priliko rađanja njihove kćeri. Ona treba roditi za dva mjeseca, ali strahuje kako će četverogodišnja djevojčica udaljiti svoga tatu od nove bebe.

Maćeha iz pakla dodala je kako bi zaručnikova kći mogla živjeti sa svojima bakom i djedom ili joj oni mogu pronaći obitelj koja bi je posvojila, prenosi Daily Mail.

“Napominjem da nisam loša osoba, samo se želim pobrinuti za svoje dijete i biti uvjerena da će imati svu pažnju svoga oca, bez starije sestre koja će to ometati. Molim vas, pomozite!”, zavapila je u nepoznata žena, naglasivši kako je vjenčanje nje i zaručnika zakazano za 2022. godinu.

KAD STARINSKI RECEPT ZA OBITELJ ZAKAŽE: Ovi ljudi žele djecu, ali ne žele vezu. Evo kako su to odlučili riješiti

Stepmother reveals she wants her fiancé to 'get rid' of his daughter, 4, because she looks like her late mother https://t.co/SJNSvZy7tQ

— Daily Mail US (@DailyMail) December 11, 2020