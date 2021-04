LUPATE DIJETE PO GUZI? Evo kako to izgleda u dječjoj glavi i koliko je zapravo lako dokazati da ga tučete

Lupanje djeteta po guzi može biti jednako štetno kao i teško nasilje i zlostavljanje, tvrde znanstvenici. Stručnjaci kažu da kažnjavanje vašega djeteta batinama utječe na razvoj njegova mozga, što bi zauzvrat moglo dovesti do teških stanja psihe.

Istraživači s Harvarda otkrili su da su djeca koju su roditelji tukli imala veći neuronski odgovor u više regija u svome prefrontalnom korteksu. Ovaj dio mozga odgovoran je za mnoge funkcije, uključujući ponašanje i kognitivne aktivnosti.

Cilj studije bio je otkriti je li kažnjavanje djece batinama utjecalo na njihov razvoj mozga. Stručnjaci su analizirali podatke velikoga istraživanja na djeci u dobi od tri do 11 godina. Posebno su promatrali 147 djece između 10 i 11 godina koja su bila udarana po guzi, ali su isključili djecu koja su bila izložena teškim oblicima nasilja.

Svako je dijete ležalo u aparatu za magnetsku rezonanciju dok su mu se na zaslonu računala prikazivale različite fotografije. To su bili glumci koji su radili neutralne i zastrašujuće izraze lica. Dok su djeca promatrala slike, skener je bilježio njihovu moždanu aktivnost kao reakciju na različita lica i usporedio reakcije dviju različitih skupina djece.

