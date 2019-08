LIJEČNICI ZAPANJILI IZJAVOM O PREHRANI BEBA: ‘Čim navrše četiri mjeseca, morate im davati ove namirnice’

Tvrde da postoje dokazi po kojima rano uvođenje, primjerice kikirikija u prehranu djeteta u dobi od četiri mjeseca zapravo može spriječiti razvoj alergije

Američka udruga pedijatara objavila je nove smjernice kada je posrijedi postupno uvođenje novih namirnica u prehranu sasvim male djece, pa kikiriki, kravlje mlijeko, jaja i ribu njezini članovi preporučuju već od četvrtoga mjeseca djetetova života.

Sprječavanje alergija

“Velika i značajna vijest je uvođenje hrane koja je prije bila na popisu alergena”, kazao je dr. Frank Greer, suautor studije koja sumira rezultate zadnjih istraživanja o alergijama na hranu i donosi nove smjernice za pedijatre.

Greer podsjeća da se po aktualnim preporukama roditeljima savjetuje da “djeci ne daju hranu koja se smatra alergenom sve do prve godine života, a neke ni do druge ili treće navršene godine.”

U skladu s novim smjernicama američkih pedijatara u prehranu djece trebalo bi uvoditi upravo onu hranu koja se smatra alergenom: kikiriki, ribu, mlijeko, jaja. Pojasnili su kako nema uvjerljivih dokaza da odgoda uvođenja alergena u prehranu djeteta djeluje na sprečavanje razvoja alergija na hranu, a to je razdoblje od četvrtog do šestog mjeseca života.

Upravo suprotno, tvrde da postoje dokazi po kojima rano uvođenje, primjerice kikirikija u prehranu djeteta u dobi od četiri mjeseca zapravo može spriječiti razvoj alergije na tu namirnicu. Rana izloženost kikirikiju i sličnim alergenim namirnicama mogla bi spriječiti kasnije neželjene alergijske reakcije, što je u suprotnosti s dosadašnjim smjernicama pedijatara.

Dojenje je zakon

“Nema razloga odgađati uvođenje hrane koja se smatra alergenom. Možete je postupno uvoditi u prehranu baš kao i rižu, voće, povrće”, kaže dr. Greer, dodajući da su o ovom pitanju pedijatri raspravljali još 2008. godine te da su od tada, na temelju novih zapažanja, smjernice revidirali.

Gastrointestinalni trakt dom je jedinstvenim skupinama stanica imunosnog sustava, a kad im se ‘ponude’ alergeni (proteini) u raznim namirnicama, one će ih iskoristiti te na njih razviti toleranciju. Upravo rano upoznavanje dječjeg organizma s hranom može rezultirati tolerancijom tijela na hranu, a rano razdoblje se odnosi na četvrti ili šesti mjesec djetetova života.

U novome izvješću američkih pedijatara razmatra se i pitanje štiti li dojenje novorođenče od ekcema, astme i alergija na hranu. Ustanovili su da dojenje u prva tri ili četiri mjeseca života štiti bebu od pojave ekcema, no ako se ono doji dulje, bit će zaštićeno od astme u prvih pet godina života, pa čak i kasnije. Nisu uspjeli donijeti zaključak o njegovu učinku na prevenciju alergija na hranu.

Američka akademija pedijatara 2000. godine preporučivala je odgađanje uvođenja kravljeg mlijeka za djecu do godine dana, jaja do druge godine života te kikirikija, orašastih plodova i ribe do treće godine života.