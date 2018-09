KLINAC (3) VIDIO MAMU GOLU PA JU UDAVIO PITANJIMA: ‘Zašto je tvoj penis dlakav? Oh ne, pa on je otpao!’

‘Pobjegao je iz kade. Mislim da se više nećemo zajedno kupati’

Mala djeca znaju postavljati vrlo neugodna pitanja kada dobiju dar govora. Sve ih zanima, a najfascinantnije su im razlike između muških i ženskih intimnih dijelova. Jedna se majka požalila na Redditu kako je imala incident pod tušem sa svojim trogodišnjim sinom, koji ju je počeo ispitivati o njezinu “penisu”. Ženi je bilo toliko neugodno da je napisala kako misli da im je to blilo posljednje zajedničko kupanje.

U šoku zbrisao iz kade

“Moj je dječak trenutno u godinama kada počinje primjećivati razlike. Najprije me pitao zašto je moj penis tako dlakav. Objasnila sam mu da sam ja žena i da mi nemamo penise. ‘Mi imamo vagine i ženske dijelove’, rekla sam, a on me pitao je li njegov tata kriv što ja nemam penis. Ja sam mu rekla da nije, već da sam takva rođena. Nekoliko je trenutaka razmišljao, a onda me pogledao u šoku i viknuo neka svoje ženske dijelove držim dalje od njega. Pobjegao je iz kade. Mislim da se više nećemo zajedno kupati”, ispričala je majka.

Kako se izvući?

Odmah su se javili i drugi roditelji s vlastitim urnebesnim pričama. “Prvi put kad me moj sin vidio golu, pitao je je li meni penis otpao”, napisala je jedna korisnica. “Objasnila sam mu sve o ženski mdijelovima, ali on je inzistirao kako sam prije imala penis te da je sigurno morao otpasti.” Druga se požalila da ju je njezin sinčić poslao u trgovinu penisima.

Prema riječima psihologinje Susanne Ayers Denham, savršeno je normalno da mala djeca postavljaju škakljiva pitanja o genitalijama. Pišući za Babycentre, objasnila je kako je najbolje biti iskren, ali se držati jednostavnih riječi.