KAKVA JE TO MAJKA? Čim je rodila sina, kćer je dala – na posvajanje! Razlog je da se slediš, ali još ni ne sluti što joj se sprema

Jedna je žena na društvenoj mreži ispričala bolnu priču o svojoj sestri koja je stavila svoju dvogodišnju kćer na posvajanje nakon što je rodila sina jer se “nije mogla brinuti za dvoje djece”. No, razočarana teta, koja je to saznala preko Zooma sa svojom obitelji, kaže da je to zato što njezina sestra “uopće nije željela imati kćer”. Sada se ona bori za skrbništvo.

“Nakon što je Candice rodila dječaka tijekom pandemije, obitelj je dogovorila Zoom poziv kako bi mogli upoznati novorođenu bebu”, započela je korisnica Reddita. Anonimna žena rekla je da je također bila oduševljena susretom s novim nećakom i da je ponovno može vidjeti svoju nećakinju pa je pitala može li je pozdraviti.

No, raspoloženje se promijenilo kada je ženina sestra navodno otkrila da je kćer dala na posvajanje, a da nikome nije rekla – i u tome su trenutku “svi izgubili”.

“Moja je sestra vrlo tiho rekla da je nema jer je početkom siječnja stavila kćer na zatvoreno posvajanje. Kako je rekla, nije se mogla brinuti za dvoje djece”, napisala je žena na Redditu. “Nismo se stigli ni pozdraviti s djevojčicom, nije trebala ovo napraviti, mogla ju je dati nekome od nas na brigu.”

MAMA SE SLEDILA KAD JE DOŠLA PO KĆER U VRTIĆ: ‘Teta ju je predala potpunom strancu – zbog maske ga nije prepoznala’

'My sister put her daughter up for adoption because she didn’t want a girl – she’s a monster and now I’m fighting for custody' https://t.co/6p0QdW164r

— The Sun (@TheSun) March 30, 2021