Prosječnom novorođenčetu promijenit će se pelene oko 6500 puta od rođenja do početka korištenja tute. To znači kako svi roditelji za to vrijeme potroše između 11.500 i 18.000 kuna

Kako troškovi života sve više rastu, došlo je vrijeme u kojem roditelji počinju štedjeti i na djeci. Ali nije tako strašno kako zvuči, zapravo je i zdravije. Na pelene se troši jako puno novca, koji vam može ostati u džepu ako umjesto jednokratnih koristite perive pelene. Čak 95 posto roditelja koristi jednokratne pelene unatoč činjenici da bi mogli uštedjeti oko 12.000 kuna samo kad bi se prebacili na platnene, pokazalo je australsko istraživanje.

Platnene su pelene znatno jeftinije

Iako pranje platnenih pelena troši vrijeme i nije najugodniji posao na svijetu, pomislite samo kako bi bilo super da vam na kraju godine ostane nekoliko tisućica više. Prosječnom novorođenčetu promijenit će se pelene oko 6500 puta od rođenja do početka korištenja tute. To znači kako svi roditelji za to vrijeme potroše između 11.500 i 18.000 kuna. S druge strane, trošak za perive pelene ne bi smio prelaziti 6000 kuna, piše Daily Mail.





PLATNENE ILI JEDNOKRATNE PELENE: Saznajte koje su bolji odabir za vas i vašeg mališana

Ekološki prihvatljivije

Možda jesu daleko jednostavnije za uporabu, ali jednokratne pelene nisu baš ni ekološki prihvatljive. Naime, potrebne su godine i godine prije no što se u prirodi razgrade, a njihova proizvodnja zahtijeva više energije nego proizvodnja platnenih alternativa. Nasreću, u posljednje je vrijeme narasla popularnost potonjih, što znači da su roditelji sve svjesniji navedenih činjenica.