JE LI POHLEPNA I NERAZUMNA ILI SAMO REALNA? Neobičnim zahtjevom podijelila internet: ‘Želim 100 kn po satu za čuvanje unuka’

Baka servis uvijek je tu kada roditelji nemaju vremena baviti se svojom djecom ili se jednostavno žele odmoriti od pelena i bočica. No, je li obveza baka i djedova da čuvaju svoje unuke? Mišljenja su različita i baš je zbog toga ova baka iz Australije svojim zahtjevom podijelila internet.

Nakon što je priča došla do društvenih mreža, mnogi su je napali da je pohlepna, nerazumna i bezosjećajna zato što je od svoje kćeri zatražila da joj plati čuvanje unuka. Baka zahtijeva 15 dolara (oko 100 kuna) po satu, a to je objasnila tako što ima posao kojim se bavi od kuće i morala bi ga prestati raditi nekoliko dana u tjednu zbog čuvanja jednogodišnjega djeteta.

