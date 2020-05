JE LI OVO NORMALNO? Učenici od 11 godina dobili zadaću o mokrim snovima i pornićima! Roditelji u šoku, evo što kaže ravnatelj

Tradicionalno konzervativna Velika Britanija u potpunom je šoku nakon što je na Twitteru isplivala objava jedne majke o stanju u školi njezine kćeri. Učenici vjerske škole Archbishop Sentamu Academy u Hullu dobili su bizaran domaći zadatak – da razlikuju žanrove pornofilmova. Učenici su inače u uzrastu od 11 do 14 godina!

Oni su morali objasniti što znače neki pojmovi poput “homoseksualac”, “LGBTQ” “tvrda pornografija”, “transseksualac”, “meka pornografija” i “osvetnička pornografija”. To nije sve. Morali su napisati i odgovore na pitanja o mokrim snovima, seksualnoj trgovini i sakaćenju ženskih genitalija. Majka koja je ovo objavila napisala je da je, u najmanju ruku, sablažnjena.

A school in Hull gave out homework to children aged between 11 and 14 that asked them to define ‘drag queens’, ‘hardcore porn’ and what appears to be ‘transgender pornography’. But of course, the sexualisation of children is just a ‘far right conspiracy’. Homeschool your kids. pic.twitter.com/3m9Gc6BP2Y

