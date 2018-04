Pored svih detaljnih opisa, ilustracije prikazuju sve, od golog para u krevetu do grafičkog presjeka penisa u vagini

Djeca su po prirodi znatiželjna i žele znati kako funkcionira njihovo tijelo. Odgovori na pitanja koja mogu imati na tu temu igraju veliku ulogu u njihovu seksualnom obrazovanju. Pa ipak, objašnjavanje seksa maloj djeci velik je napor za mnoge roditelje jer ne znaju koje izraze rabiti i kako odgovore prilagoditi njihovu uzrastu. Nasreću, danas postoje brojne knjige koje pružaju dobru osnovu za iskren i otvoren razgovor.

Sporne su detaljne ilustracije

Jedna od takvih knjiga, The Amazing True Story of How Babies Are Made (Nevjerojatna istinita priča o tome kako se rade djeca) autorice Fione Katauskas, uspoređuje spolni odnos sa slagalicom. Mnogim se roditeljima takav pristup ne sviđa te su se pobunili kako je knjiga “previše grafička”. S mnoštvom ilustracija, knjiga je opisana kao izravna i iskrena, bez zamatanja informacija u celofan, uključujući dijelove tijela, spolni odnos i oplodnju.





Pored svih detaljnih opisa, ilustracije prikazuju sve, od golog para u krevetu do grafičkog presjeka penisa u vagini. Za neke je roditelje sve to jednostavno previše i svoje su nezadovoljstvo podijelili na Facebooku.

HARVARD ORGANIZIRAO RADIONICU O ANALNOM SEKSU: Studenti naučili kako se pravilno ‘guraju stvari u stražnjicu’

Autorica naivno računala na humor

“Ozbiljno, ovo nije primjereno za dječju slikovnicu”, “O, Bože, stvarno? Ima vremena za učenje tog s**nja, pustite djecu da budu djeca, ona ne trebaju znati najsitnije detalje”, neki su od komentara ogorčenih korisnika. Ali nisu svi roditelji istog mišljenja, već su neki skočili u obranu autorice knjige. “Roditelji kupuju knjige poput ove kako bi djeca naučila. Ako je ne želite kupiti, nemojte”, “Ne vidim ništa loše u ovome. Sutra ću je kupiti za svog sina. Bolje da nauči istinu iz knjiga nego u školskom dvorištu”, zaključili su.

Autorica je na svojoj mrežnoj stranici objasnila kako je došla na ideju o takvoj knjizi nakon što ju je sin pitao odakle dolaze djeca. Zbog frustracije što ne može pronaći nijednu poštenu knjigu na tu temu, odlučila je napisati svoju. Bila je savršeno svjesna, kako kaže, da će eksplicitan sadržaj dignuti na noge neke roditelje, ali je sve nade polagala u pristojnu dozu humora koja promišljeno prožima cijeli sadržaj. Čini se ipak kako ta njezina poruka nije uspješno došla do mnogih koji su se našli uvrijeđenima.