JADNO DIJETE DOŽIVJELO SLOM NA DJEDOVU SPROVODU: Uopće ga nisu pripremili na otvoreni lijes, a otac ga još i kaznio

Kada je dječak saznao da će djedovo tijelo biti izloženo u otvorenom lijesu, predomislio se oko odlaska na sprovod

Sprovodi znaju biti poprilično traumatični za djecu, a jedan otac našao se pred lavinom kritika zbog načina na koji se ponio prema svome sinu u slučaju punčevog sprovoda.

U objavi na Redditu otkrio je da je kaznio svog osmogodišnjeg sina jer se predomislio oko odlaska na sprovod svoga djeda. Otac njegove supruge bio je blizak s dječakom, a njega je djedova smrt jako pogodila, piše Distractify.

Roditelji su sinu dali opciju izbora oko odlaska na sprovod, a on im je isprva rekao da će ići. No, na dan sprovoda, točnije tijekom vožnje, otac je spomenuo da će lijes biti otvoren, a sin ga je upitao što to znači. Objasnio mu je kako će djedovo tijelo biti izloženo kako bi ga svi “vidjeli i oprostili se s njime”, što je prestravilo dječaka. Počeo je histerizirati i govoriti da ne želi ići na sprovod i vidjeti tijelo.

Lijes je bio otvoren

Otac je zbog toga poludio i okrenuo se kako bi sina odvezao doma. “Derao sam se na njega cijelim putem natrag jer se predomislio, dok je on samo plakao”, napisao je i dodao da je sina ostavio kod susjeda. Zbog svega su on i supruga zakasnili na sprovod. “Bio sam ljut, a moja žena uzrujana jer se ipak radi o sprovodu njenog oca”, dodao je.

Kada su se vratili doma, otac je kaznio sina i na tri tjedna mu zabranio korištenje mobitela i tableta. Krivi ga jer je njegova žena propustila većinu očeva sprovoda, no većina korisnika Reddita slaže se da je dječaku trebao ranije reći da će lijes biti otvoren i da je cijeli incident njegova krivica.

“Kao roditelj, nisi ga pripremio i rekao mu što može očekivati dok niste bili na putu prema sprovodu. Ti si onaj koji bi trebao biti kažnjen, jadan dječak”, napisao je jedan komentator.