IZVRIJEĐAO SVOJU ŽENU PA DOBIO HLADAN TUŠ: ‘Preglupa je da bi školovala našu djecu’; jedan komentar ga je uništio

Jedan se Britanac anonimno javio u rubriku sa savjetima na portalu Mirror, gdje je iskazao svoju zabrinutost jer mu je supruga, zbog neizvjesnosti uzrokovane koronakrizom, djecu odlučila školovati kod kuće.

Muškarac se nije pretjerano suzdržavao te je jednostavno napisao kako misli da je njegova supruga za to – preglupa. O sebi je napisao da je diplomirao marketing i da se trenutno bavi financijama. Čim su se supruga i on vjenčali, kaže, složili su se da ona neće raditi, već će biti kod kuće s djecom.

'I think my wife is too stupid to homeschool our kids'https://t.co/IIKpnwalah pic.twitter.com/PDa82Ljx0T

— Daily Mirror (@DailyMirror) October 29, 2020