ISPOVIJEST OČAJNE MAJKE: ‘Kći mi je ostala trudna s narkomanom. Upropastio joj je život i više ga se ne možemo riješiti’

Očajna 44-godišnjakinja, čija si je kći upropastila život vezom s narkomanom, kojemu je rodila dijete, za savjet se obratila u Sunovu rubriku Dear Deidre kako bi se uvjerila da nije ona ta koja ima pogrešne poglede na svijet.

“Ostala je trudna s 18 godina i sada ima kćerkicu od gotovo osam mjeseci. Tata je ovisnik o drogama, bez posla i osjećaja odgovornosti. Toliko bih voljela odvojiti svoju kćer od njega, ali nije na meni da o tome odlučujem”, započela je razvedena majka u pismu kolumnistici Deidre Sanders.

