Objava jedne djevojke na Redditu izazvala je veliku raspravu u komentarima, i to zbog imena za dijete. Dok su razgovarale o imenima za bebu, trudna Britanka pitala je svoju cimericu što misli o imenu Arya. Buduća je mama, naime, velika obožavateljica “Igre prijestolja” i htjela je svojoj kćerkici dati ime prema junakinji iz serije.

Cimerica je rekla da joj se sviđa izbor imena, pogotovo simbolika jer ime može značiti i “prijatelj” i “plemenit”, no upozorila je prijateljicu da je to ime sada moderno i da će vjerojatno biti još puno djece koja će se isto zvati, ali da to nije neki problem.

“Sljedećega dana rekla mi je da je pronašla način kako da svoje prvo dijete nazove Arya, ali da ime nije kao sva ostala. Objasnila mi je da će se ime pisati ‘Aughreighyah’, što se čita Arya, ali ne izgleda tako. Trebala sam dva puta pročitati ime dok ga nisam uspjela izgovoriti”, napisala je cimerica na Redditu.

"Why do people feel the need to do this? Besides, the name is still the same, so…they just made the spelling look like a cat ran over a keyboard." 😂😂https://t.co/e0KIxD1FRd?

— 🔪Magnolia Boddy🔪 (@blonde_death) September 30, 2020