HRVAT OSTAO POTPUNO ŠOKIRAN BIZARNIM DANSKIM OBIČAJEM: ‘Mama je parkirala kolica s bebom i ostavila je vani na hladnoći. Bio sam potpuno izvan sebe!’

Sjećate se Brune, bivšeg asistenta na fakultetu i doktoru znanosti koji je ostavio sve i uputio se u Dansku gdje sada radi kao perač stepenica? Ubrzo nakon što smo objavili priču o njemu, Bruno je počeo s pisanjem bloga “My Danish Experience” na kojemu je već objavio sedam tekstova o svom iskustvu u Danskoj, korupciji u Hrvatskoj, bicikliranju i danskoj radnoj etici.

U zadnjoj, najnovijoj objavi, osvrnuo se na jedan vrlo neobičan danski običaj koji ga je, kako sam priznaje, poprilično šokirao. Naime, Danci imaju običaj ostavljati bebe u kolicima na otvorenom i velikoj hladnoći, čemu je imao priliku svjedočiti jedan dan kada se vraćao s posla kući.

Neobičan običaj

“Jednog dana vraćao sam se kući s posla i ugledao pet ili šest dječjih kolica parkiranih u dvorištu zgrade u kojoj sam živio u Kopenhagenu. Bio sam potpuno izvan sebe! Čak sam vidio i majku kako izlazi s bebom u kolicima, parkira ih vani i ležerno se vrati gore u svoj stan. Jednostavno je ostavila svoje dijete vani na hladnoći i kiši!”, prisjetio se Bruno.

Čim je ušao u stan opisao je “užas kojem je upravo svjedočio” svojoj djevojci Dankinji no ona je samo slegnula ramenima i rekla: “Što s tim? Radimo to stalno i zdravo je za bebe da spavaju vani na hladnoći.” Priznaje da mu se taj običaj u početku doimao potpuno izvan svake pameti. “Kopenhagen je tijekom ožujka bio prepun beba koje su spavale na hladnoći”, dodaje.

Zašto to rade?

Ovaj danski običaj toliko ga zainteresirao da se počeo raspitivati o njemu, shvatiti zašto to rade, koliko dugo u godini te kako i gdje je sve počelo. “Smatra se da je zdravo za djecu spavati na hladnoći, uspjeli su me također uvjeriti i da je sasvim sigurno. Bebe su dobro ušuškane i ne smrzavaju se, naprotiv, roditelji ih često i pretjerano obuku, pod stalnim su nadzorom uz pomoć monitora za bebu i roditelji odmah reagiraju kada beba počne plakati. Također, bebe spavaju na hladnom sve dok su temperature vani niže od temperatura u zatvorenom, a to je slučaj najmanje 6 mjeseci u godini, od listopada do ožujka.”

Zanimalo nas je kako to da se roditelji u Danskoj ne boje da će im netko oteti bebu, pa smo kontakirao Brunu koji nam je ponudio nekoliko odgovora. Kaže kako se ne boje jer, ako je to moguće, ostavljaju kolica tako da ih uvijek drže na oku, a uz dijete je u kolicima ostavljen monitor preko kojega roditelj može čuti plač. No, ono što je najinteresantnije, tvrdi da Danci imaju povjerenja u druge te da vjeruju da da bi ljudi s ulice pomogli ako bi se djetetu nešto dogodilo. “Djeca su vrlo sigurna u Danskoj”, tvrdi.

Na pitanje jesu li roditelji njegove djevojke kada je bila beba i nju ostavljali u kolicima vani na hladnoći, odgovara: “Da, to ti je vrlo normalan pristup odgoju ovdje”.

Sve je započelo epidemijom tuberkuloze

Međutim, nastavlja Bruno na blogu, nitko mu u Danaskoj s kim je razgovarao nije mogao reći kako i kada je započeo ovaj neobični običaj. Također, kaže kako su tvrdnje da je to zdravo za djecu bile uvijek samo na razini općeg znanja te kao nešto što svi čine i znaju. “Kad sam rekao da mogu zamisliti kako bi im u Hrvatskoj došle socijalne službe kada bi saznale da to rade, Danci su bili prilično iznenađeni.”

Budući da od Danaca odgovor nije mogao dobiti, sam je potražio objašnjenje. Običaj je, navodi, započeo na Islandu početkom 20. stoljeća za vrijeme epidemije tuberkuloze, kada je pedagog David Thorsteinsson 1926. godine predložio da bi ostavljanje vani zdrave djece u dječjim kolicima mogao biti dobar način izoliranja od bolesne djece, kako se ne bi zarazila. Nakon toga se običaj proširio na sve skandinavske zemlje. “Danas je to uobičajena praksa među roditeljima, pa se čak smatra dokazom dobrog roditeljstva”.

Je li taj običaj zdrav?

No, Bruno postavlja pitanje je li to zaista zdravo? Kaže kako se na kraju ispostavilo da doista je. “1990. godine provedeno je istraživanje švedskog Nacionalnog odbora za zdravlje i dobrobit. Studija je pokazala da su djeca koja su tjedno provodila šest do devet sati vani znatno manje bolesna u usporedbi s djecom koja su vani provodila između jedan i pet sati tjedno. Finska znanstvenica Marjo Tourula napravila je studiju na dojenčadi koja spavaju vani i shvatila je da djeca znatno duže spavaju kada spavaju na hladnom u odnosu na to kada spavaju na sobnoj temperaturi.”

U zaključku, Bruno piše kako je taj čudan običaj, “koji bi mogao prestraviti njegovu hrvatsku rodbinu ako bi je prakticirao”, zapravo vrlo zdrav i koristan za djecu.