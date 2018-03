GESTACIJSKA VREĆICA: Pojavljuje se oko petog tjedna trudnoće, a može se očitati preko ultrazvuka

Prvi pokazatelj trudnoće je izostanak mjesečnice, a ona se javlja od dva do tri tjedna nakon začeća.

Kada se promatra trudnoća po tjednima, prvo dijagnosticiranje i potvrđivanje rane trudnoće pokazuje gestacijska vrećica koja se može vidjeti oko četvrtog do petog tjedna trudnoće. Uz to oko petog tjedna može vidjeti i žumanjčana vrećica.

Gestacijska vrećica može se vidjeti na ultrazvuku

Normalan nalaz za peti tjedan trudnoće uključuje vidljivost mjehurića ili gestacijske vrećice. Peti tjedan se označava kao početak embrionalnog razdoblja. Tada se stanice počinju po prvi put diferencirati, a iz njih će se razviti plod te posteljica ili plodni ovoji. U ovom periodu embrio dolazi do materišta i implantira se u sluznicu maternice. Embrio je u petom tjednu dugačak oko 2 do 5 milimetara. Ovo vrijeme uključuje i pojavu mogućeg implantacijskog krvarenja koje se često može zamijeniti s mjesečnicom.

Tada se ultrazvukom potvrđuje je li trudnoća unutar maternice te postoji li gestacijska vrećica (GV). U njoj se u tom periodu još neće vidjeti plod i žumanjčana vrećica. To je sasvim normalan nalaz za rani period trudnoće. Gestacijska vrećica je izvor hrane za plod i to do 12. tjedna trudnoće. Tek će se oko sedmog tjedna u žumanjčanoj vrećici vidjeti zametak te moći očitati otkucaji srca. Volumen gestacijske ili embrionalne vrećice u petom tjednu trudnoće je od 2 – 3 mililitra.



Prilikom poroda, osim vodenjaka, puca i amnionska vrećica. Zanimljiv primjer kako je žensko tijelo nevjerojatno dolazi iz Amerike gdje je dijete rođeno carskim rezom i dalje ostalo u netaknutoj amnionskoj vrećici. Pogledajte video sami:

Određivanje gestacijske dobi i utvrđivanje veličine fetusa potrebno je napraviti kod žena koje nisu sigurne u trajanje posljednjeg menstruacijskog ciklusa. Kada se to odredi, može se doći do približnog datuma začeća i poroda. Porod uglavnom nastupa oko četrdesetog tjedna od prvog dana zadnje menstruacije. Na tako izračunat termin porođaja rodi se tek 3 – 5% beba. Iz tog razloga postoje tablice i krivulje po kojima se uspoređuje gestacijska dob djeteta. Vrijednosti na toj tablici su prosječne što znači da su odstupanja sasvim normalna. Ono što se mjeri su dužina bedrene kosti (FL), biparijetalni promjer (BPD), transtorakalni promjer (TTD) abdominalni opseg (AC) te Crown-rumph dužina (CRL). Stvarni termin porođaja događa se između 38. i 42. tjedna trudnoće.

Za izračunavanje termina poroda se u Hrvatskoj najčešće koristi Naegelova metoda. Ona postoji na temelju pretpostavke da menstrualni ciklus traje 28 dana. Kako se radi samo o prosjeku, na temelju toga trudnoća bi trebala trajati 10 lunarnih mjeseci što je 10 mjeseci x 28 dana,točnije 280 dana od zadnje menstruacije. Pogreške koje se mogu pojaviti prilikom određivanja termina moguće su od 5-7 dana prije ili poslije određenog datuma.

Prenesena trudnoća

Iako se kod svake žene trajanje menstrualnog ciklusa razlike, porođaj koji se dogodi prije 37. tjedna smatra se prijevremenim, dok se svaka trudnoća koja traje nakon 42. tjedna smatra prenesenom. Ni jedna od ovih pojava nije za brigu. Izračunavanje gestacijske dobi može poboljšati i precizirati datum poroda, ali ne mora uvijek biti tako.

Pravi rizik pri prenesenoj trudnoći pojavljuje se naborana koža fetusa koja se ljušti te promjena plodove vode. Plodova voda može preuzeti zelenkastu boju jer u pravoj prenesenoj trudnoći dijete ima razvijen probavni sustav i počinje obavljati nuždu u plodovoj vodi. Ovo je opasno za dijete te se u tom trenutku treba otkriti mekonij (zelenkasta boja plodove vode) preko amnioskopije ili amniocenteze.

Anomalije trudnoće

Kod nekih žena je moguće da dođe do anomalija u trudnoći. Kromosomske anomalije ploda mogu se očitati nepravilno diobom stanica u oplođenom jajašcu. Postoji mogućnost da se jedan dio stanica koji je zadužen za plodni ovoj i nastanak posteljice razvio, a nema embrioblasta, dijela od kojeg nastaje zametak, doći će do izbacivanja trudnoće. U tom slučaju se na ultrazvuku može vidjeti samo gestacijska vrećica bez embrija. Ovo se također naziva i anembrionalna trudnoća ili trudnoća bez ploda.

Hematom u trudnoći, ili nakupina krvi u krvnim žilama u maternici nije rijetka pojava, a uglavnom se pojavljuju pri početku trudnoće. Kada dođe do nakupljanja krvi u prostoru između posteljice i unutarnje stijenke maternice može doći do simptoma hematoma. Oni se očituju kroz krvarenje kroz cervikalni kanal ili iscjedak crvene boje. Iako će ta pojava sličiti spontanom pobačaju, ne znači nužno da se radi tome. Krvarenje za vrijeme trudnoće može se zamijeniti za spontani pobačaj, dok se zapravo radi o menstruaciji u trudnoći. Hematomi mogu biti različitih veličina, dok oni jako veliki mogu izazvati teže krvarenje. Uglavnom nisu opasni, ali moguće posljedice su obilna krvarenja, spontani pobačaj ili prijevremeni porod. Preporučuje se da nakon pojave prvog krvarenja trudnice odmah posjete svog ginekologa.