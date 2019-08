DOBRO SU I ISPALI: Zanima vas kako se brinulo o bebama 1950-ih? Internet se zgraža nad ovim bizarnim popisom

Kada su se rodili vaši roditelji, nije bilo dopušteno previše maziti djecu. Pojedinim bizarnim praksama ‘čeličilo’ ih se odmalena

Novim je roditeljima obično vrlo stresno prvo razdoblje s bebom u kući. Novorođenčad zahtijevaju posebnu brigu i njegu, a njih natjerati da se drže plana i programa nemoguća je misija. Ili možda suvremene majke nešto pogrešno rade?!

Na Facebooku je osvanuo zanimljiv raspored dana jedne bebe 1950-ih godina, kojega su se morali pridržavati svi roditelji. Ljudi su nemalo iznenađeni navedenim roditeljskim obvezama iz vremena kada su naši roditelji bili bebe.

Čeličilo se odmalena

Prema vodiču iz 1950-ih, bebin dan započinje striktno u šest ujutro, i to hranjenjem i presvlačenjem, a potom vraćanjem u krevetić i čekanjem da ponovno zaspi. U devet sati vrijeme je za pijenje vode te boravak u krevetu bez odjeće. Ljeti se preporučuje svakodnevno sunčanje beba.

Već u 9.30 dijete treba okupati, u 10 ga opet nahraniti i ostaviti da spava na otvorenom. U 13 sati slijedi buđenje, pijenje vode i igranje, a zimi i sunčanje. Hranjenje je opet u 14 sati, nakon čega je dopušteno više se maziti s djetetom i posvetiti se “majčinstvu”.

Eh, kad bi to bilo tako lako

U 16 sati bebi valja dati sok od naranče, a u 17.30 ga iznova okupati. U 18 sati slijedi hranjenje i spavanje u kolijevci bez svjetala i igračke, s otvorenim prozorima i zatvorenim vratima. Bebin dan završavao je u 22 ili 23 sata hranjenjem u mračnoj sobi, presvlačenjem i stavljanjem na spavanje do šest ujutro.

Korisnici Facebooka gledaju i ne vjeruju što vide. I dok neki sugeriraju kako je to bio odličan način brige o maloj djeci te da bi i danas odgoju trebalo pristupati s preciznim rasporedom, drugi ironično zaključuju kako bi to bilo super kada bi se istoga pridržavala i beba (pogotovo ovoga o neprekidnom spavanju od 23 do šest sati ujutro).