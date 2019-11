DIJETE VAM IMA VIŠAK KILOGRAMA? Ne tjerajte ga da više vježba, znanstvenici imaju bolje rješenje

Otprije se zna da pretila djeca vrlo često ostanu pretila i u odrasloj dobi, zbog čega su izložena većej riziku od obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti

Razina fizičke aktivnosti djece značajno se smanjuje tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, pokazala je studija znanstvenika sa Sveučilišta Bristol. Ona upućuje na to da je vrijeme koje djeca u dobi od šest do jedanaest godina provode u fizičkoj aktivnosti iz godine u godinu manje za 17 minuta, piše BBC.

Studija je pratila fizičku aktivnost 2132 djece iz 57 osnovnih škola u jugozapadnoj Engleskoj u razdoblju od 2012. do 2018. Pritom su djeca nosila posebne uređaje kojima je mjerena njihova fizička aktivnost tijekom pet dan u tjednu.

Na taj su način znanstvenici stekli preciznu sliku o tomu koliko su minuta dnevno djeca bila fizički aktivna, ali i o tomu jesu li njihove aktivnosti bile umjerene ili intenzivne, odnosno dovoljne da se malo ‘zadišu’ ili oznoje.

Razlika između djevojčica i dječaka

Studija, koju je financirala Britanska zaklada za srce (BHF), pokazuje da se 61 posto djece tijekom prve godine praćenja dnevno intenzivnom fzičkom aktivnošću bavilo najmanje jedan sat. No do šeste godine života samo ih je 41 posto nastavilo s istom aktivnošću. Fizička aktivnost osobito je pala među djevojčicama, preciznije s 54 na 28 posto do završetka osnovne škole.

“Zamijetili smo značajnu razliku u razini fizičke aktivnosti među dječacima i djevojčicama u dobi od šest godina. U odnosu na dječake, djevojčice su vježbale puno manje, a više vremena provodile sjedeći i radnim danima i vikendima”, navodi se u studiji.

“Intenzivnijom fizičkom aktivnošću djevojčice su se prestajale baviti ranije, pa se jaz među djevojčicama i dječacima postupno povećavao u dobi između šest i 11 godina.” Studija je pokazala i razlike u indeksu tjelesne mase do jedanaeste godine života.

To ne znači da djeca moraju više vježbati

Primjerice, dijete koje je bilo pretilo sa šest godina, a takvo je ostalo do jedanaeste, intenzivnom fizičkom aktivnošću se bavilo deset minuta kraće tijekom radnih dana u dobi od 11 godina, u odnosu na dijete zdrave tjelesne težine u dobi od šest i jedanaest godina.

Autori studije istaknuli su da su “podaci prikupljeni u područjima oko jednoga britanskog grada u kojem uglavnom žive etnički Britanci, što ograničava mogućnost generalizacije kada su posrijedi ostali dijelovi zemlje i ostale etničke skupine”.

“Iznesene brojke upućuju na to da moramo učiniti više kako bismo zajamčili fizičku aktivnost djece sve do adolescentskog doba”, rekao je glavni autor studije, prof. Russel Jago. Kazao je kako nije riječ o tomu “da djeca moraju više vježbati, već da moraju neprestano održavati razinu fizičke aktivnosti.”

Pretila djeca često ostanu pretila i u odrasloj dobi

“Razvoj ranih strategija koje bi pomogle djeci da zadrže razinu fizičke aktivnosti mogao bi obuhvatiti i programe aktivnosti nakon škole, uz fokusiranje na sudjelovanje u nekim popularnim sportovima i stavljanje većeg naglaska na promidžbu aktivnosti tijekom vikenda”, smatra Jago.

Otprije se zna da pretila djeca vrlo često ostanu pretila i u odrasloj dobi, zbog čega su izložena većej riziku od obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti, kao i dijabetesa tipa 2 i visokog krvnog tlaka u kasnijoj životnoj dobi.

Rezultati istraživanja objavljeni su u stručnome časopisu International Journal of Obesity.