DA VAM SRCE PUKNE: Dječaku (6) nitko od prijatelja nije došao na rođendan, očajna majka uputila tužan apel

‘Zar bi vas ubilo da ste barem poslali prokletu poruku? Što bih ja trebala reći svom sinu sada?’

Maleni dječak svoj ovogodišnji rođendan neće pamtiti po veselom partyju s prijateljima iz razreda. Nijedan roditelj ne bi volio doživjeti pogled tuge i razočaranja na licu svojega djeteta. Pa zamislite samo stres jedne majke koja je morala svojemu šestogodišnjem sinu objasniti zašto NITKO od njegovih školskih kolega, kao i njihovih roditelja, nije došao na njegovu proslavu.

Uložena hrpa truda i novca

“Moj sinčić jako teško funkcionira u društvu i ne slaže se s drugom djecom. Ove se godine jadničak trudio iz petnih žila steći nova prijateljstva. Poslali smo rođendanske pozivnice mjesec dana unaprijed, nakon čega smo još nekoliko puta podsjećali roditelje kada trebaju doći”, požalila se majka na Redditu.

Roditelji malenog dječaka uložili su mnogo truda u proslavu njegova rođendana – naručili su tortu, kolače, hranu i rezervirali smještaj. Jedini mogući problem koji majka navodi to je da je sinov party padao na Majčin dan, što je ona također uzela u obzir te je za svaki slučaj pozvala više ljudi nego što je planirala.

“Rezervirali smo termin od podneva do 14 sati, misleći da će to taman pasti poslije ručka ili prije roštilja, uobičajenih aktivnosti na taj dan. Pozvali smo osam obitelji i trebalo je doći 18 djece. Roditelji su me emailom pitali što da kupe mom sinu, govorili mi koliko će ih doći i da se vesele proslavi. Na kraju se nije pojavila NIJEDNA obitelj”, ispričala je majka dječaka.

Reditovci dali odličan savjet

Poput svakog drugog roditelja, majka je bijesna i razočarana zbog nedostatka ljudskosti i komunikacije od strane drugih roditelja. “Znam da je to bilo na Majčin dan, znam i da vrijeme nije bilo najbolje, ali zar bi vas ubilo da ste mi barem poslali prokletu poruku? Što bih ja trebala reći svom sinu sada? Iako smo oboje bili silno uzrujani, suprug i ja smo se pred njim smiješili kao da to nije velika stvar”, napisala je ogorčena žena.

“Moj sin se svejedno dobro proveo i čini se da je bio sretan, sve do trenutka kada je stigla torta pa je vidio koliko je praznih mjesta ostalo”, zaključila je majka, kojoj su pružili podršku brojni roditelji na Redditu.

“Nije u redu što su tako postupili. Ne samo da ste uložili novac u organizaciju te proslave, već takvo iskustvo negativno utječe na djetetovo samopouzdanje. Ja bih osobno nazvala svaku od pozvanih obitelji i tražila objašnjenje zašto se nisu pojavili ako su svoj dolazak potvrdili”, savjetovali su reditovci.