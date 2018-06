BOLJE OD ČITANJA: Želite li poboljšati jezične vještine vašeg djeteta, evo na što biste ga trebali upisati

Najpametnija djeca ne čitaju knjige već sviraju klavir, pokazala je nova studija.

Sviranje instrumenta samo šest mjeseci može znatno poboljšati lingvističke sposobnosti djeteta, barem tako tvrde najnovija istraživanja, piše Daily Mail.

Sviranje poboljšava razlikovanje zvukova

U usporedbi s djecom koja čitaju, ona koja su učila svirati klavir bila su znatno bolja u otkrivanju raznih zvukova. No dok instrument može pomoći djeci u razumijevanju konverzacije, sviranje nema nikakvog učinka na IQ, obraćanje pažnje ili pamćenje.

Sedamdeset i četvero djece u dobi od četiri do šest godina koja govore mandarinski podjeljeno je u tri grupe – one koji su vježbali svirati klavir, one koji su vježbali čitanje i kontrolnu grupu. Prva je grupa dobivala tri puta tjedno po 45 minuta poduku u sviranju klavira, i tako šest mjeseci, druga je grupa u istom periodu vježbala pažljivo čitanje, dok treća grupa, koja je bila kontrolna, nije dobivala nikakvu poduku.

Studija je otkrila kako su nakon samo jednog mjeseca djeca koja su svirala klavir postizala bolje rezultate u jezičnim testiranjima temaljenim na zvukovima i suglasnicima. I djeca iz ‘klavirne’ i djeca iz ‘čitalačke’ grupe postizala su bolje rezultate kada su u pitanju bili samoglasnici nego kontrolna grupa. “Nasuprot tome, sve su tri grupe jednako napredovale kada su u pitanju bila opće kognitivne mjere, uključujući i testove inteligencije, radnu memoriju i pažnju”, napisali su autori u svome radu.

Rano vježbanje glazbe poboljšava komunikacijske vještine

Otkriveno je da su djeca koja su svirala klavir bolja u razlikovanju različitih riječi, de sa su bolje prepoznavala visinu tona. Kako bi to provjerili znanstvenici su proveli elektroencefalografiju (EEG) nad svakim djetetom te otkrili opće poboljšanje u mogućnosti procesiranja zvuka.

Iako sviranje instrumenta ne predstavlja prečac ka poboljšanoj inteligenciji, rano vježbanje glazbe može se pokazati korisnim za razvoj područja mozga povezanih s procesiranjem visine tona, što predstavlja osnovu ljudske komunikacije.