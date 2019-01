BEBA NEĆE SPAVATI? Možda nešto radite pogrešno, evo popisa, provjerite..

Ima djece koja spavaju kao anđeli pa se njihove mame niti ne sjećaju neprospavanih noći, a ima i onih koji nikako da zaspu! Roditelji malene djece koja teško zaspu doista znaju biti očajni, pogotovo kada u gluho doba noći maleno plače, a ne znaju zašto. Djeca koja teško zaspu, to čine iz više razloga, a uvijek postoji mogućnost da upravo mame ili tate nešto pogrešno rade.

Ovo je popis pravila za lijepo spavanje kod malenih beba, s jednom iznimkom. Ukoliko dijete neutješno plače, to je signal kako nešto nije uredu i valjalo bi obratiti pozornost na djetetovo zdravlje. Sve drugo, možda je samo posljedica “nestručnog” rukovanja dragocjenim stvorenjem, malenom bebicom. To se, posebno odnosi na one koji su prvi puta postali roditelj.

Bebica neće spavati? Prođite kroz popis. Eliminirajte pogreške, to vam može “spasiti” život. Dobro, barem vas spasiti od besanih noći..

1. Postoji točno vrijeme za spavanje

Preskačete termin za spavanje? Malena djeca, uz pomoć svojih mama, znaju kada je vrijeme za spavanje. Taj se sat gotovo prirodno nametne oboma, pa je dobro, kada se to vrijeme dana bliži, pripremiti sobu u kojoj dijete spava. Sat vremena prije uobičajenog vremena odlaska na počinak, prigušite svjetla, stišajte zvukove u okolini i pripremite se za hranjenje ili pričanje priče, ovisi o vašem uobičajenom ritualu prije spavanja. Također, vrlo je korisno staviti nekoliko kapi ulja od lavande, na, primjerice radijator, pod, dio namještaja. Tek toliko da soba zamiriši. Lavanda umiruje..

2. Pogrešno čitate djetetove signale da je pospano

Djeca daju do znanja kada su umorna. Najčešće postanu nezainteresirana za igru i druge ljude, poneka su razdražljiva, sklona suzama, trljaju oči i zijevaju. Nemojte ignorirati te znakove, jer nema smisla prolongirati odlazak djeteta na spavanje, gdje god se u tom trenutku nalazili.

Bebica treba san, zbog čega luči melatonin, hormon koji ju umiruje. Budete li ju držali budnom, povećat će se razina kortizola, hormona stresa, što će samo izazvati još više suza.

Ne prepoznajete li ove signale, bilježite kada u danu bebica najčešće zaspi. Ukoliko ne pokazuje signale da je pospana, u to ju vrijeme samo odnesite u mirnu, nježno osvjetljenu prostriju, gdje će sigurno zaspati.

3. Ljuljanje, šetanje, pjevanje

Nema ničega negativnoga ukoliko nastojite svoje dijete umiriti pjevanjem, ljuljanjem, nošenjem ili laganim draganjem po leđima. Međutim, radite li to svaki puta kada se probudi, budite spremni na to da vaše dijete bez tih stvari više neće moći tako lako zaspati.

Želite li da dijete samo zaspi, čak i ako radite sve ove stvari, nastojte ju ipak pustiti da bez vaše utjehe, sama zaspi. Na taj način dijete, u starosti od nekih 8 tjedana, uči samo se utješiti i ponovno zaspati.

4. Krevet i/ili krevetić

Postoje roditelji koji nikada nisu imali ovakvu dilemu. Od prvoga dana njihovo je dijete spavalo s njima u krevetu. Tek kasnije pitanje prebacivanja u krevet namijenjen djetetu postane nešto čime se valja pozabaviti. Tu su i oni koji bebe, zbog sigurnosti ali i potrebe da se odmore, stavljaju u krevetić. Bez obzira što je vaš izbor, ne žurite s prebacivanjem djeteta u njegov ili njezin krevet. Te stvari valja raditi postupno.

5. Beba spava bilo gdje

Ignorirajte one koji vam govore kako ste svoje dijete baš vi naučili da ne može zaspati, primjerice, ako glasno svira radio. Ti ljudi najčešće nemaju pojma niti o vašim navikama niti o navikama spavanja vašeg djeteta.

Spavanje u kolicima, automobilskim sjedalicama, nepoznatoj okolini nije dobro za dijete, jer ne dobiva dovoljno sna. Možete dijete na tim mjestima uspavati, ali morate ga prebaciti u krevet gdje su mu mir i tišina osigurani.

Recimo to ovako: koliko ste se u životu dobro naspavali, primjerice, u sjedalu autobusa?

VODOSKOK! Kad je ispred vas golo novorođenče, onda ovakvi prizori nisu iznenađenje

6. Iscrpljivanjem do sna

Mnogi roditelji pogrešno misle ako ih iscrpite, da će se samo srušiti u san. Potpuno netočno, a to će potvrditi svaki pedijatar. Djeca se bude svako jutro u, otprilike, isto vrijeme, bez obzira kada su sinoć otišli na spavanje. Ako ih ne potjerate na vrijeme u krpe, iduće jutro neće duže spavati, ali će biti umorni cijeli dan.

7. Mama, tata ili baka

Malena djeca vole rutinu. Ukoliko mame, tate ili bake imaju različite metode uspavljivanja, nastaje jedan “nered” koji zbunjuje dijete, a vama zadaje glavobolje. Bez obzira tko se skrbi da dijete zaspi, to mora biti učinjeno na isti način. Nema mijenjanja taktike, kada uspavljujete maleno dijete.

8. Strpljenja nikada dosta

Morate biti uporni. Čak i kada vam se čini da više nikada nećete moći normalno spavati cijelu noć, vjerujte, bit će bolje. Uspostavite rutinu i držite je se. Dakako, pri tomu nemojte zaboraviti pratiti signale koje vam vaše maleno dijete šalje, što mu odgovara, a što ne, kada je vrijeme za spavanje.

DOBRA ORGANIZACIJA: Supermajka pokazuje kako mijenja pelene svojim četvorkama