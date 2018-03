ARONIJA U TRUDNOĆI: Nije potpuno zabranjena, ali je ipak potreban oprez pri korištenju

Dijeta za trudnice u određenim periodima može biti dosta stroga, ali zato postoje prirodne biljke koje smiju koristiti i trudnice.

U trudnoći dolazi do povezanosti između majke i fetusa koji nosi, ne samo emocionalno već i tjelesni. Dijete u trbuhu se hrani onime čime se vi hranite, što znači da je nužno da pripazite na hranu koju konzumirate. Kako bi trudnoća prošla što bolje, dobro se pripremite na malo drugačiji režim prehrane. Premda postoji mnogo različitih namirnica koji su zabranjeni za korištenje trudnicama i dojiljama, postoje i oni koji se čak preporučuju.

Aronija u trudnoći nije potpuno zabranjena

Za vrijeme trudnoće potrebno je paziti na kretanje, zdravlje i prehranu. Dakako, to bi bilo potrebno raditi svakog dana i svaka osoba bi o tome trebala voditi računa, ali je ovo posebno nužno kada nosite dijete. Među biljkama koje se smiju ili ne smiju koristiti često se spominje i aronija.

Aronija je biljka koja raste u nizinama krajem proljeća, otporna je na hladnoću ali i na razne štetočine. Sok od aronije se smatra jednim od najljekovitijih, a može se piti za gotovo sve probleme u organizmu. Aronija sadrži visoke razine antioksidanasa, flavonoida, minerala, folnu kiselinu te vitamine C, E i B.



Zbog svojih ljekovitih svojstava preporučuje se koristiti aroniju u slučaju:

smanjivanja simptoma prehlada i različitih upala

umanjivanje mogućnosti bakterijskih i virusnih zaraza jačanjem obrambenog mehanizma tijela

jačanja imuniteta

problema sa probavom

smanjivanja bolova i grčeva u trbuhu

sprječavanje proljeva

spuštanja visokog krvnog tlaka i lošeg kolesterola

Uz to je poznato da stimulira rad jetre, mjehura i bubrega. S obzirom na to da aronija ima vrlo jaka svojstva i ima utjecaj na gotovo svaki organ u tijelu, u nekim slučajevima se neće preporučiti trudnicama. Ako osoba već ima problema sa slabijim imunitetom ili bolovima u trbuhu, aronija se smije piti jedino uz dopuštenje liječnika. Bitno je da se ne pretjeruje u konzumiranju. Svaki čaj ili sok od prirodnih sastojaka i raznih biljaka ne bi se smio koristiti dugotrajno ili bez pauze. Uobičajeno je korištenje dva tjedna sa jednako toliko dugom pauzom. Iako postoje mišljenja kako aronija nije sigurna u trudnoći, mnogi se ipak slažu da nema potrebe da se ona izbjegava. Prije korištenja savjetujte se sa svojim ginekologom u vezi samog korištenja i doziranja soka od aronije.

Ova čudesna biljka poznata je i kao odlično ljekovito sredstvo protiv anemije ili slabokrvnosti, a za to se može koristiti i u trudnoći. Kako bi držali razinu željeza u krvi u normalnoj razini, potrebno je paziti što jedete jer se u svakodnevnoj hrani može naći mnogo onih tvari koje vam trebaju. Na prvom mjestu, u slučaju slabokrvnosti, trebaju biti crveno meso i jaja, lisnato povrće, cikla, borovnice, bademi i aronija. Uz to je nužno unositi i dovoljnu razinu C vitamina jer bez njega se željezo iz hrane ne bi moglo apsorbirati u stanice. Važno je naglasiti da je aronija odličan odabir ukoliko ste vegetarijanka ili vegan jer ćete uz aroniju unijeti dobar dio svakodnevne preporučene doze željeza.

Sok aronije je trpki ali fin i pomoći će u mnogim problemima, ali bez obzira na to, aroniju u trudnoći nemojte koristiti bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom.