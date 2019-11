Ako spava samo dijete će postati promiskuitetno?!

Bebe bi trebale dijeliti krevet s majkom sve dok ne napune barem tri godine, smatra pedijatar koji je nakon istraživanja zaključio da bi u suprotnom mogle izrasti u problematičnu, pa čak i promiskuitetnu djecu.

Ovaj kontroverzni savjet dolazi od pedijatra koji je istraživanjem došao do spoznaje da su bebe stare dva dana, koje su spavale u svom krevetiću, spavale lošije i manje od onih beba koje su spavale pored majke blizu prsa. Nadalje, pokazalo se i da su bebe koje su spavale pored majke, bile manje izložene stresu, piše dailymail.co.uk.

Odvojeno spavanje teško pada i bebama i majkama, a loše je i za razvijanje mozga bebe te uzrokuje problematično ponašanje u odrasloj dobi, navodi pedijatar i doktor na Sveučilištu Cape Town – Nils Bergman.

‘Za idealni razvoj bebe, zdrava novorođenčad bi trebala spavati na majčinim prsima prvih nekoliko tjedana. Nakon toga bi trebali ostati spavati s majkom u krevetu dok ne navrše tri ili četiri godine’, tvrdi Nils Bergman.

No, neke su studije pokazale da dijeljenje kreveta majke i bebe povećava rizik sindroma iznenadne dječje smrti (SIDS), ili smrti u kolijevci, a tu je naravno i strah od mogućnosti da se majka u snu okrene i uguši novorođenče pa se stoga ne preporučuje dijeljenje kreveta.

U nedavnom britanskom istraživanju pokazalo se da su se u slučajevima iznenadne smrti dojenčeta, dvije trećine njih dogodile u situacijama kada su majka i beba dijelile krevet.

Na sve to doktor Bergman je rekao: ‘Kada dođe do smrti u kolijevci, to nije zato jer je majka bila prisutna. To se događa zbog drugih stvari: otrovnih plinova, cigareta, alkohola, velikih jastuka i opasnih igračaka.’

Šesnaest beba je sudjelovalo u istraživanju i prvo su promatrane dok su spavale na majčinim prsima i odvojeno u krevetiću pored majčinog kreveta. Utvrđeno je da su u trenutku kada su spavale odvojeno bile pod većim stresom, a to su pokazali otkucaji srca.

Dok su spavale u odvojeno u krevetiću, bebe su spavale nemirnije i kraće, samo šest od 16 beba je imalo miran san, dok su onda kada su spavale s majkom spavale puno mirnije.

Doktor Bergman nadodaje da ti stresovi kod beba utječu na razvoj mozga te da uzrokuju problematično ponašanje, onemogućavaju razvijanje zdravih odnosa i vode ka promiskuitetu.

National Childbirth Trust smatra da je dijeljenje kreveta u redu, sve dok roditelji ne puše, piju alkohol ili neke lijekove, a profesor George Haycock koji je sudjelovao u istraživanju na temu smrti u kolijevci, smatra da je za bebu najsigurnije da spava u krevetiću u istoj sobi gdje spavaju i roditelji, pored njihovog kreveta i to se preporučuje svima.