ROBI: Spavam s maminom prijateljicom, da se odmaknem? MARINA ODGOVARA: Slušaj srce i libido, starije žene nadoknađuju propušteno

Marina pokušava pomoći mladiću s neobičnim problemom

Profesorica hrvatskog i seksologinja Marina Krleža bez ikakvih će tabua odgovara na vaša pitanja o seksu i seksualnosti. Sve što vas zanima možete ju pitati na pitaj.krlezu@portal.net.hr ili na društvenim mrežama.

Robi: Pozdrav, draga Marina. Imam specifičan problem, odnosno dvojbu. Imam 28 godina i prije nekoliko mjeseci sam, igrom slučaja, u više navrata pomogao maminoj prijateljici i zbližio se s njom. Ona ima 48 godina i vrlo je zgodna. Nakon nekoliko bezazlenih situacija, počeo sam ju gledati kao seks simbol jer imam MILF fetiš. Ni ona nije ostala ravnodušna, nego joj je odgovaralo što ju gledam na drugačiji način. Rezultiralo je time da smo, nakon jedne fešte na koju sam došao po mamu i nju, otišao s njom do stana gdje smo proveli noć i zbližili se. Sve se događa u tajnosti i traje duže vrijeme jer se nalazimo čak 3-4 puta tjedno. Ona je godinama razvedena i živi sama, ali je jako bliska s mojom majkom. Stalno se druže i o svemu pričaju. Bojim se da joj to ne kaže jer ne znam kako bi mama reagirala. Zanima me tvoje mišljenje o svemu tome. Trebam li se malo odmaknuti i zabrinuti ili da uživamo dok traje? Lijep pozdrav!

Marina odgovara:

Bok Robi! Vjerujem da nisi ni prvi ni posljednji muškarac koji se našao u takvoj situaciji. O seksualnoj privlačnosti s razlikom u godinama već sam pisala jer su mi situacije odnosa u kojem je žena starija i samoj bliske te sam ih mnogo prakticirala. Sasvim je normalno i prirodno da mlađe muškarce privlače starije žene i da starije žene privlače mlađi muškarci.

Do sad je patrijarhat u kojem živimo učinio normalnijim seksualni i ljubavni odnos u kojem je muškarac stariji pa se time odnosi u kojem je žena starija (pogotovo ako se radi o većoj razlici u godinama) ne gledaju uvijek i svuda s potpunim odobravanjem.

Također smatram da se u društvu ženu stariju od 45 godina po pitanju seksualnosti još uvijek nepravedno tretira kao nekoga bez zahtjevnih ili naglašenih seksualnih potreba, a to je nepotrebni mit. U praksi je posve suprotno i okružena sam ženama u 50-ima i 60-ima koje prakticiraju seks te im je isti vrlo ugodan, pogotovo s osobom koju vole. Često naglašavam da žena, tek kad joj djeca odrastu i počnu brinuti o sebi, može biti seksualno mnogo opuštenija te neke žene na taj način nadoknađuju sve ono za što nisu imale vremena u svojimn 20-ima i 30-ima.

Smatram da bi trebao pustiti da taj vaš odnos teče. Slušaj svoje srce i libido. Dok vas god taj seks oboje veseli, prepustite mu se.

Ono pak što ti imaš s drugim ženama mislim da se tvoju majku ne bi trebalo ticati, pa čak i ako se radi o njezinoj prijateljici. Odnos dvoje ljudi trebao bi biti samo njihov, bez upletanja drugih. Nadam se bezazlenom razvoju tvojih daljnjih događaja u tom odnosu i ne zaboravi da je sve prolazno i da nije poanta u tome da osnosi traju vječno. Potrebno je uživati u trenutku. Ako čovjek zna biti sam sa sobom ovdje i sada, imat će puno kvalitetnije odnose s drugima te pritom neće imati potrebu zadirati u tuđe.

