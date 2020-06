RIJETKO TKO JE IMUN NA OVAKO BLESAVE ODLUKE: Ljudi otkrili najgluplje stvari na koje su spiskali lovu

Sigurno ste i vi koji put požalili zbog kupnje nečega što vam danas skuplja prašinu u domu

Ne trebate imati puno novca kako biste ga potrošili na nešto sasvim beskorisno. Ponekad ćemo čak štedjeti ili posuditi novac od bližnjih kako bismo kupili nešto što smo mislili da nam zaista treba, sve dok to nismo nabavili.

BrightSide je skupio priče ljudi o najbesmislenijim stvarima koje su kupili, a sigurni smo da ćete se pronaći u nekima od njih.

“Oduvijek vozim veće automobile i to mi je bilo OK. No jednom me djevojka počela nagovarati da kupimo novi auto jer joj je ovaj prastari dosadio. Isprva sam bio protiv kupnje, ali onda sam popustio. Dva tjedna kasnije shvatio sam da novi auto može jako lako ubrzati i da zbog toga mogu doživjeti prometnu nesreću. Zato sam ga stavio u garažu i sada vozim stari auto.”

“Krevetić za bebu. Četiri godine stoji u kući otkad se beba rodila, zauzima gomilu prostora, nitko ga ne koristi osim mačke koja nekad spava u njemu ili kad bacamo hrpu odjeće unutra. Nisam imala pojma da će biti nemoguće naviknuti bebu da spava sama u krevetiću.”

“Moja djevojka je inače dosta štedljiva, ali ima jednu slabost – kupovanje kuhinjskih aparata. Naša mala kuhinja puna je raznih miksera, ribeža, tava, pekača, a koristimo samo nekoliko lonaca, tava, nož i dasku za rezanje. To me izluđuje.”

“Vibrirajuća vilica koja vas sprječava da puno jedete. Dobro ste pročitali. Vilica koristi električne senzore koji prate količinu hrane i brzinu kojom jedete. Ako idete prebrzo, vilica počne vibrirati i jarko svjetlo počinje bljeskati na dršci. Zašto sam kupila vilicu koja me zaustavlja prije svakog zalogaja?”

“Kupio sam skijašku opremu u vrijednosti 1.500 dolara. Skijao sam samo dva puta i ozlijedio koljeno pa sada uopće ne mogu skijati. Pokušao sam ju prodati i dobio samo 300 dolara.”

“Stotine lakova za nokte. Potrošila sam sulude cifre kupujući 150. nijansu ljubičaste koja se razlikuje od ostalih 149 koje posjedujem, a samo luđaci poput mene vide razliku na noktima. Odjednom sam shvatila da pretjerujem. Sada kupujem samo dvije ili tri nijanse i pokušavam shvatiti što da radim s cijelom kolekcijom koju sam skupila.”

“Zvao sam servisera za perilicu posuđa jer nije radila u mojoj novoj kući. Majstor je došao, pritisnuo jedan od prekidača uz sudoper koji nisam koristio jer sam se uselio prije dva dana, upalio perilicu i tražio 100 dolara za dolazak.”

“Potrošila sam 600 dolara na lasersko uklanjanje dlačica. Još uvijek imam dlake, možda čak i više nego prije. Rekli su mi da mi treba još jedan tretman od 600 dolara, kako da ne…”

“Trofej na kojem piše da sam najbolja baka na svijetu. Potpuno beskorisno poput svih drugih trofeja, a posebno zato što sam muškarac i imam 23 godine.”

“Godišnja članarina u teretani. Posjetio sam ju točno dva puta te godine. Jednom da uplatim članarinu, a drugi put da platim ostatak. Nikada se nisam vratio jer nisam bio spreman početi vježbati. Svakako dobar način da ‘spiskate’ 800 dolara. Nešto mi govori da vlasnici teretana vole ljude poput mene.”

“Potrošila sam više od 100 dolara na odjeću za mog avatara u video igrici, a mogla sam ih potrošiti na – pravu odjeću.”

“Preskupa torbica. Pazim na nju kao na dijete, a u restoranima je čak držim na posebnoj stolici. Stalno pazim na nju kako ju nitko ne bi ukrao. Želim je prodati.”

“Par preskupih štikli. Pokušala sam si opravdati kupnju na razne načine, ali istina jer da sam jako rijetko pozvala na svečane događaje gdje bi takva obuća bila nužna. Šest mjeseci kasnije štikle su skupljale prašinu u mom ormaru, a moji kućni ljubimci štakori pobjegli su iz kaveza na par sati i pojeli kožu i remenčiće. Više nikad nisam potrošila 200 dolara na cipele.”