RIJEŠITE SE OVISNOSTI O MOBITELU UZ OVAJ JEDNOSTAVAN TRIK: ‘Sumnjam da ćete se nakon ovoga usuditi vratiti na staro’

Stručnjaci imaju nekoliko radikalnih, ali učinkovitih metoda za odvikavanje od besmislenog skrolanja po društvenim mrežama

Svi mi provjeravamo svoje mobitele više i češće nego što je to potrebno, ali takvo je vrijeme. Društvene su mreže zaokupirale većinu ljudi i bez njih više rijetko tko može uopće zamisliti život. Više od dvije trećine Britanaca otvoreno priznaje da koriste mobitel u prevelikoj mjeri. I dok će se većina složiti kako je smanjiti njegovu uporabu danas daleko lakše reći nego učiniti. Ali, vjerovali ili ne, postoji jednostavan trik koji će vas osvijestiti o tome koliko vremena svog života zaista trošite na besmisleno skrolanje po novostima na društvenim mrežama.

Bizarne, ali učinkovite metode

Autorica knjige “The Art of Screen Time” Anya Kamenetz prodiskutirala je način na koji roditelji koriste mobitele pred svojom djecom. Ona savjetuje da počnete najavljivati sve što mislite raditi na telefonu prije no što ga uzmete u ruke. Tako ćete stvoriti otvoreno okruženje sa svojom djecom, ali i sebe osvijestiti o svojim akcijama. “Onda ćete reći: ‘Hej, ajmo provjeriti kakvo će sutra biti vrijeme’ ili ‘zanima me kad će tata doći kući, idem mu poslati poruku’. Važno je da ništa ne skrivate. A onda ćete shvatiti na kakve ste sve gluposti trošili vrijeme dotad jer čisto sumnjam da ćete imati petlju reći: ‘Oh, baš me zanima je li Rihanna stavila kakvu novu fotku na Instagram'”, objašnjava.





Ako vam ova metoda izgleda glupo, postoje i druge tehnike koje možete primijeniti kako biste se riješili ovisnosti o mobitelu. Catherine Price, autorica knjige “How to Break Up With Your Phone” predlaže da uvedete dijelove dana bez mobitela. “Krenite postupno – od polusatnih do cjelodnevnih pauza za detoksikaciju”, savjetuje ona. Provođenje previše vremena na mobitelu može drastično smanjiti vašu produktivnost na dnevnoj osnovi, piše Independent.

Savjet za bolju produktivnost

Istraživanje Sveučilišta u Kaliforniji pokazalo je da, ako vas u poslu prekine obavijest na mobitelu, trebat će vam točno 23 minute i 15 sekundi da ponovno pronađete fokus. To sugerira da pametni telefoni, koliko god nužni bili, negativno utječu na produktivnost. “Ako isključite mobitel dok radite, svodite količinu distrakcija na minimum i stvarate si bolju radnu atmosferu”, kaže Maths Mathisen, kreator aplikacije Hold, koja nagrađuje studente koji odlože mobitel sa strane.