RIBOLOV VIŠE NIKAD NEĆE BITI ISTI: Dokazano je da ribe osjećaju bol kao ljudi, a to bi moglo donijeti velike promjene

Nova znanstvena studija tvrdi da ribe osjećaju bol na sličan način kao i ljudi

Ribe osjećaju bol na sličan način kako je doživljavaju ljudi. Naime, nova studija, koju je vodila dr. Lynne Sneddon, stručnjakinja za biologiju životinja, pokazala je da riba može pokazivati simptome poput hiperventilacije, tj. prekomjernog disanja i dugoročnih promjena u ponašanju nakon bolnog iskustva.

Sneddon, inače direktorica bioveterinarske znanosti na Sveučilištu u Liverpoolu, rekla je da rezultati imaju “važne implikacije” za način na koji ljudi postupaju sa životinjama.

Znanstvenici su pregledali 98 studija koje se tiču boli i riba te zaključili da životinje osjećaju bol na sličan način kao i sisavci. Bol kod riba je sporno pitanje jer neki tvrde da živčani sustav kod tih životinja nije dovoljno složen da bi smisleno percipirale bol.

Negativne promjene u ponašanju

„Kada su izložene potencijalno bolnom događaju, ribe pokazuju negativne promjene u ponašanju kao što su prestanak hranjenja i smanjena aktivnost, koje se sprječavaju kada im se da lijek za ublažavanje boli“, rekla je Sneddon. “Kad ribe dobiju bolni podražaj, one trljaju usta o bok akvarija baš kao što mi trljamo nožni prst kad ga udarimo”, dodala je.

“Ako prihvatimo da ribe doživljavaju bol, onda to ima važne posljedice na to kako postupamo s njima”, kaže Sneddon, koja smatra kako treba osigurati korake da ribe budu “humano ulovljene i ubijene”, te da se prema tim životinjama treba postupati pažljivo kako im se ne bi naštetilo.

Važno sredstvo preživljavanja

Iako su bolna iskustva neugodna, osjećaj boli je važno sredstvo preživljavanja, kojim se životinje uče izbjegavati ozljede. “Da ribe nemaju sustav boli, samo bi lutale okolo ozljeđujući se”, rekla je Sneddon za Newsweek.

To je suprotno recenziji sa Sveučilišta u Wyomingu iz 2013., u kojoj se tvrdi da ribe vjerojatno ne osjete bol jer nemaju visoko razvijeni neokorteks, potreban za osjećaj boli u mozgu. Rad na Sveučilištu Liverpool bio je dio serijala pod nazivom “Evolucija mehanizama i ponašanja važnog za bol” za časopis Philosophical Transitions of the Royal Society B, piše Independent.