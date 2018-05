RIBOLOV NA MORU: Najbolji savjeti kako bi svakog dana imali friško ulovljenu ribu za ručak

Ribolov je plemenit sport kojim se možete baviti kroz čitavu godinu.

Odlazak na godišnji odmor kod nekih pobuđuje želju za kupanjem, odmaranjem ili samo sunčanjem, dok kod nekih budi njihovu sportsku stranu. Ako ste jedni od tih ljudi, sigurno ste razmišljali o ribolovu na moru. Osim toga može se pecati u jezerima, rijekama i ribnjacima.

Savjeti za ribolov na moru

Ribolov u slanim i slatkim vodama ima gotovo ista pravila, premda postoje neke razlike koje bi vam možda mogle biti bitne, ovisno o tome kakvu ribu lovite. Tako postoji nekoliko metoda ribolova na moru, a jedna od njih je ulovi i ispusti. U ovom slučaju ribu ne uzimate za konzumiranje za ručak već ju ostavljate da nastavi sa svojim životom. Ako se odlučite za takvu vrstu ribolova, ovo su savjeti koje morate naučiti:

osigurajte si kvalitetnu, jaku i izdržljivu opremu za ribolov – tek s dobrom opremom ćete moći ribu ispustiti, ali i nećete ju previše mučiti dok ju izvlačite iz vode

ako se odlučite za ulovi i ispusti način pecanja, trebate imati udicu bez kontra kvake jer ćete tako lakše opustiti ribu od udice i nećete ju oštetiti

s obzirom na to da želite ribu pustiti nazad u more, napravite to čim prije nakon što ju uhvatite. Nepisano pravilo kaže da koliko vi možete držati dah, toliko može i riba

ako želite ostati jedno s prirodom i ne oštetiti previše ribe, bilo bi dobro da koristite rukavice kada ih primate u ruke. One na sebi imaju veliku količinu sluzi koja ih štiti od mnogih zaraza i bolesti pa bi bilo dobro da je ne skinete previše

Različite vrste ribolova

Ako se odlučite uhvatiti ribu i pripremati je za ručak, morat ćete misliti na nekoliko stvari. Za lov odmetom – to je bacanje udice s mamcem s obale, treba vam samo udica i struna. Najbolje bi bilo da imate dosta elastične udice kako bi se lakše otkvačile ako zapnu na stjenovito dno mora. Ako lovite s obale očekujte dosta sitan plijen koji se najlakše lovi udicama oblika Crystal. Jako je bitno da vam netko pokaže kako točno, pravilno i dobro vezati udicu. Uz to je bitno da pribor dodatno opteretite utegom, ali težina olovnice ne mora biti velika, uglavnom je to do 20 grama. Za hvatanje riba na površini olovnice ili utezi uglavnom nisu potrebni. Ako koristite olovnicu jajolika oblika stavite ju ispod uzice, a ne na kraj završnjaka.

Ribolov na moru preko prsta ili štapa može se izvoditi sa ili bez role. Najbolji izbor je lagan, kruti i vitki štap duljine do 4 metra. Veličina štapa ovisit će o veličini željenog plijena. Bitnu stavku čini i odabir role. Za veći plijen potrebno je odabrati rolu dovoljne veličine prilagođene štapu te onu koja ima preciznu kočnicu. Kako bi bili sigurni u dobar ulov potrebno je odabrati dobar mamac. To može biti crv, srdela, nanari ili priljepci koji su vam dostupni u svakom plićaku. Za mamac u ribolovu je najvažnije da što duže može izdržati grickanje riba te da je vrh udice slobodan kako bi se one i ubole. Osim navedenih se može koristiti i namočeni kruh kao mamac.