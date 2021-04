RIBA, IZMET, PSEĆI DAH ILI PAK MANDARINE: Dečki opisali kakvog je okusa vagina njihove djevojke, a odgovori su jako zabavni

Neki okus vagine uspoređuju sa šunkom, drugi s plažom, a treći s mandarinom, no univerzalnog odgovora nema

Ako ste se ikad upustili u oralni seks s djevojkom, možda ste pokušali definirati okus njene vagine. No, svaka vagina je drugačija pa nema univerzalnog odgovora na to pitanje.

Ono što znamo jest da okus varira o brojnim faktorima, od prirodnih tjelesnih izlučevina, prehrane, znoja i pH ravnoteže.

Neki dečki opisali su svoje doživljaje nakon oralnog seksa za 9gag, a evo što su imali za reći o okusu vagine.

Plaža

“Sjećate se one epizode ‘Seinfelda’ u kojoj je Kramer htio proizvesti parfem koji miriše na plažu? Pa, znanstvenici bi mogli uzimati uzorke za taj parfem iz vagine moje djevojke. To je jako ugodna mješavina pijeska, soli i morske trave, s malom dozom mirisa morskog života. Sada zvuči puno gore nego što jest, ali obožavam plažu.”

Šunka

“Ima okus po narezanoj šunki koji poslužujemo za Dan zahvalnosti. Doslovno isti. Imam dojam kao da uzima komad šunke i stavlja ga u sebe kako bi održala taj okus. S vremena na vrijeme osjetim malo ananasa i klinčića.”

Grožđice i vino

“Neki dečki ne vole pružati oralni seks ženama i vjerujte mi, bilo je nekoliko djevojaka u mojoj prošlosti čije higijenske navike nisu to činile ugodnim iskustvom, ali moja trenutna djevojka ima tako dobar okus da bi mogla biti milijarderka kada bi ga proizvodila. Zamislite da je netko uzeo bocu najslađeg crnog vina i bacio nekoliko sočnih grožđica unutra, zatvorio ga i pustio da se fermentira u prašnjavom francuskom tavanu nekoliko godina. Takvog je okusa, mljac.”

Pseći dah

“Ima okus kao kada te psić ljubi. Najbolji okus na svijetu.”

Izmet

“Vjerojatno bi me upucala kada bi me čula da ovo govorim, ali mislim da nema najbolje higijenske navike. Predivna je i ima savršeno tijelo, ali mislim da joj nitko nije objasnio kako da se briše dolje. Ili su joj možda rekli da se briše straga prema naprijed. Dolje osjetim intenzivan miris izmeta. Ne znam što bi me natjeralo na oralni seks opet.”

Podlaktica

“Upravo sam polizao svoju podlakticu i da, takvog je okusa i vagina moje djevojke. Kao koža s malo znoja. Ništa na što bih se požalio ili čime bih se pohvalio.”

Škampi u toplom maslacu

“Znam da postoji klišej da vagina ima okus po tuni ili morskim plodovima, a u slučaju moje cure suzio sam izbor na škampe u toplom maslacu. Moja draga ima okus po velikom tanjuru škampi i to mi je sasvim u redu.”

Smeće

“Znam da ovo zvuči malo grubo, ali dopustite da pojasnim jer se radi o posebnoj vrsti smeća. Znate kako papirnata vrećica puna mljevene kave i kore od naranče miriše na vruće i vlažno ljetno jutro? Pa vagina moje djevojke me podsjeća na taj miris. Nije neugodan, samo jako specifičan.”

Riba

“Miris ribe je najmanje erotičan miris na svijetu, osim kada dolazi iz vagine. Možda postoje neki tajni feromoni zbog kojih je tako ukusna, ali oralni seks s mojom curom je poput poljupca s najukusnijom ribom na svijetu. A ja čak ne volim ribu.”

Mandarina

“Ima neki čudan citrusni miris koji nikad prije nisam okusio ni kod jedne djevojke, a vjerujte mi da ih je bilo puno.”

Ništa

“Nema okus ni po čemu. Ili po vodi ili zraku. Nema nikakav okus. Veliki je germofob i opsjednuta je čistoćom pa se možda pere do točke sterilnosti. Ne žalim se jer bi okus mogao biti puno gori od ničega.”