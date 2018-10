Revijalna muško-ženska nogometna utakmica “Darujmo ružičasti život”

Europa Donna Hrvatska i tvrtka Salvus sa svojim brendom Solgar revijalnom su muško-ženskom ružičastom nogometnom utakmicom u zagrebačkom sportskom centru Fair Play najavili nastavak kampanje “Darujmo ružičasti život”. Već petu godinu zaredom, tijekom listopada, Solgar od svake prodane bočice proizvoda Skin, Nails and Hair donira 10 kuna udruzi Europa Donna Hrvatska za kupnju aparata za intraoperativno zračenje

Brojni nogometaši i nogometašice, uz potporu poznatih osoba iz javnoga života, priredili su jučer pravi ružičasti nogometni spektakl u zagrebačkom sportskom centru Fair Play.

Nogometaši Nikola Pokrivač, Tomo Šokota, Dario Šimić, Lovro Jurić, Jakov Gogić, Karlo Plantak, nogometašice predvođene legendarnom Macom Maradonom, uz svesrdnu pomoć Dubravka Šimenca, Stjepana Božića, Denisa Ahmetaševića iz Soulfingersa, Roberta Kurbaše, Vedrana Mlikote, Marka Novosela i Zaprešić Boysa, odigrali su revijalnu mini utakmicu u trajanju od 20 minuta. U ulozi komentatora nastupio je Mario Petreković, dok su za veselu atmosferu bili zaduženi voditelji Marijana Perinić i Domagoj Jakopović Ribafish te glumac Tarik Filipović koji je okupljene oduševio ulogom legendardnog Ćire Blaževića.

Predsjednica udruge Europa Donna Hrvatska, doc. dr. sc. Vesna Ramljak, ovom je prilikom skrenula pozornost na činjenicu da je potrebno neprestano osvješćivati žene, ali i muškarce, o važnosti prevencije i brige o vlastitom zdravlju: “Prema posljednjim podacima, onima iz 2014. godine, od raka dojke godišnje obole 2644 žene i 25 muškaraca. U Hrvatskoj 5-6% žena već na prvom pregledu ima metastatski oblik bolesti. Stoga je od velike važnosti educirati javnost, upućivati na samopreglede i kontrole kod liječnika, ali i pokušati živjeti zdravo – odnosno slijediti primjer naših sportaša te prilagoditi prehranu. Solgar od 2014. godine podupire našu akciju i odvaja 10 kuna od svake prodane bočice proizvoda Skin, Nails and Hair. Ovo nam je jubilarna 5. godina i na tome im zahvaljujemo od srca!”

Humanitarna kampanja udruge Europa Donna Hrvatska započela je krajem veljače 2013. godine, a trajat će sve dok se ne prikupi novac dostatan za kupnju aparata za intraoperativno zračenje.

“Ponosni smo na to što već petu godinu zaredom tvrtka Salvus s brendom Solgar sudjeluje u ovako plemenitoj akciji. Suradnju nastavljamo i ove godine tijekom cijelog listopada – ružičastog mjeseca, u cijelosti posvećenog borbi protiv raka dojke. Pozivamo građane da prepoznaju akciju te da joj, kupnjom našeg proizvoda Skin, Nails and Hair, daju svoj doprinos. A danas su na terenu to učinili naši nogometaši i nogometašice!” izjavila je Svjetlana Benčić Colarić, brend managerica Solgara.

Podsjetimo, Solgarov proizvod Skin, Nails and Hair, ukrašen ružičastom vrpcom, prodavat će se tijekom listopada u ljekarnama diljem Hrvatske u sklopu kampanje “Darujmo ružičasti život”, a Solgar će 10 kuna od svake prodane bočice donirati Europi Donni Hrvatska za kupnju aparata za intraoperativno zračenje.