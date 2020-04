REAKCIJE CRKVE NA PANDEMIJU

Nije bilo mnogo trenutka tijekom povijesti modernog čovjeka da su religija, mitologija i praznovjerje bili toliko isključeni iz vođenja ratova kao u suvremenom ratu protiv koronavirusa, kako svjetski čelnici dramatično vole nazivati globalnu borbu protiv pandemije koja je u samo nekoliko mjeseci paralizirala svijet i prekinula živote gotovo 150.000 ljudi. Prije nešto više od mjesec dana, dok su znanstvenici i eksperti preuzimali kormila zemalja, epidemiološke mjere duštvene distance, ograničavanja okupljanja i izolacije zadale su šok vjerskim institucijama kakav se ne pamti još od vremena militantnog sovjetskog rata protiv religioznog vjerovanja. Njihova inače nimalo beznačajna moć društvenog oblikovanja i usmjeravanja, od rođenja pa do smrti, na trenutak je uvenula a snaga vjere u pravilu ostavljena subjektivnim duhovnim resursima pojedinaca i najmanjima jedinicama društva. Kako je rekao za HKR zadarski nadbiskup Želimir Puljić, nakon što je Hrvatska biskupska konferencija službeno podržala epidemiološke mjere odgađanjem ispovijedi, misa i pobožnosti gdje se okuplja veći broj ljudi, težina se crkvenog zajedništva, vjere i duha premjestila na obitelj, ali i pojedince.

Interesantno je stoga bilo promatrati kako se vjerske zajednice nose s novom, nadajmo se kratkoročnom, društvenom paradigmom, ali jednako tako i tretman politike prema vjerskim zajednicama. Za razliku od umjetnika i kulturnjaka, koji su uglavnom bez previše otpora i negodovanja prihvatili nove radikalne mjere te koliko je moguće svoje aktivnosti preusmjerili u virualni svijet, vjerskim organizacijama novo stanje stvari nije nimalo lako palo. To se posebno odnosi na dvije najraširenije religije svijeta, kršćanstvo i islam. Uoči Uskrsa, glasnogovornik HBK-a Zvonimir Ancić gostujući tijekom obraćanja Nacionalnog stožera civilne zaštite požalio se kako su hrvatski biskupi donijeli „jednu od svojih najtežih odluka“ kada su 19. ožujka, nakon odluke Stožera o zabrani javnih okupljanja, otkazali mise. Time je Katolička Crkva u Hrvatskoj formalno pruzela privremenu ulogu pasivnog i nemoćnog promatrača u “ratu” protiv nevidljivog neprijatelja. Unatoč bezbrojnim pozivima na molitvu, od pape Franje, pa sve do američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je 15. ožujka proglasio Nacionalnim danom molitve kako bi od Boga zatražio zaštitu i snagu, čini se i da je sam Svevišnji prihvatio molbu „ostani doma“ i na sigurnoj društvenoj distanci, u izolaciji, usmjerio pažnju na valjda važnije stvari, tako da je, prema stranici Worldometers, samo u SAD-u od Trumpova dana molitve do 17. 4. broj umrlih zbog infekcije koronavirusom skočio sa 69 na vrtoglavih 37.154 preminulih.

Kada jednom sve ovo završi, u kolektivnom pamćenju zasigurno će ostati čvrsto urezan estetski veličanstven prizor pape Franje, onog petka 27. 3., kako potpuno sam, na kišom opranom Trgu svetog Petra u Vatikanu, moli Boga da nas „ne ostavi na milost i nemilost neočekivanoj i žestokoj oluji“ koja je zadesila svijet. Eloi Eloi, lama Sabahtani („Bože moj, Bože moj zašto si me ostavio?“), prema kronološki gledano najranijem evanđelju po Marku, ali i kasnijem evanđelju po Mateju, posljednje su riječi raspetog Isusa na križu prije smrti koje i danas u kontekstu ove impresivne slike iz Vatikana jednako snažno odzvanjaju kao izraz čiste strave pred ponorom ništavila, nepravde i ravodušnosti.

Neki radikalniji formalni predstavnici Crkve nisu se zadovoljili samo molitivom i vjerom u anastazu, pa ni ozbiljno shvatili poziv na odgovornost u ovom izazovnom vremenu, nego su iskazali otvoreno neslaganje, negiranje ili bunt protiv znanstvenih, političkih i represivnih autoriteta. Pritom su određeni pojedinci poput nestašnog splitskog župnika Josipa Delaša, efanta terriblea Katoličke Crkve u Hrvatskoj, žarom pravednika preuzeli ulogu žrtve i strastvenih mučenika nauštrb društvene odgovornosti i kontra preporukama nadređenih. „Neću se branit’, nit’ ću ić’ na sud, ako treba, neka pucaju, nek’ me ubiju, ovo je strašno, strašno, strašno šta se dešava u Hrvatskoj…to prelazi svaku mjeru pristojnosti, normale, ljudskosti i to je gaženje po Hrvatima, posebno nama vjernicima. To je strašna stvar”, u žaru samoviktimizacije izgovorio je Delaš koji ni pod koju cijenu nije želio odustati od održavanja svetih misa za mještane nakon što je dobio prijavu zbog remećenja javnog reda.

Slično njemu, u nama susjednoj BiH, svećenik iz Novog Travnika, don Ante Ledić, poručio je preko Facebooku prošli mjesec svojim župljanima kako se mise, ispovijedi i ostale vjerske prakse nastavljaju te da se ne moraju ničega bojati ako vjeruju u Boga. „Volim umrijeti u najstrašnijim mukama za oltarom podižući Živoga Boga ili klečeći ispred oltara pred Živim Bogom, nego živjeti tisućama godina skrivajući se od nevidljivog virusa. Nisam se skrivao 1992., niti 2002., pa neću niti sada! Nema te zemaljske vlasti koja će mi zatvoriti crkvu“, napisao je don Ante Ledić.

Takva tvrdoglavost nedavno je jednog evangeličkog pastora doista i koštala života. Nekoliko tjedana prije smrti uzrokovane komplikacijama s koronavirusom, Gerald O. Glenn izjavio je tijekom propovijedi kako „čvrsto vjeruje da je Bog veći od tog strašnog virusa“, da ga slobodno citiraju i da se ne boji umrijeti. Zavjetovao se usput da će svoju crkvu ostaviti otvorenu osim ako ne završi u zatvoru ili bolnici.

Neki mediji su s čuđenjem prenijeli stav dekana splitskog Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Mladena Parlova, iznesenog u Bujici na Veliki petak 10. travnja. Naime, Parlov je kritizirao način na koji se Katolička Crkva postavila prema izazovima pandemije lišivši vjernike misa. “Crkva nema pravo ukinuti božju zapovijed! Ne može Crkva reći – neće se slaviti svete mise! Misa se mora slaviti po cijenu života, sa strane svećenika! A onda je na svakom vjerniku da prema svojoj savjesti odluči u datim uvjetima hoće li doći ili ne”.

Međutim, koliko god to moglo izgledati nakaradno sa stajališta suvremene etike, Parlov nije ništa posebno zaprepašćujuće rekao ako se ima na umu klasična rimokatolička metafizika i tradicija. Svećenik je poput učitelja koji predstavlja samog Isusa Krista – „put, istinu i život“. Čvrsto vjerovati u istinitost svjetonazora, znači i biti spreman djelovati u skladu s njegovim deskriptivnim i normativnim postavkama. U krajnjoj liniji, što očekivati od predstavnika religije “ljubavi” čiji je glavni junak propagirao vječni život i umro kao patnik na križu, a koja potječe od “uzora i praoca vjere” spremnog na žrtvovanje jedinog sina ljubomornom Jahvi ili sadrži jednu od najstrašnijih priču o pravedniku Jobu čiju vjernost Bog testira dopuštajući da mu se dogode suvišna i strašna zla? Doista, teološki gledano, svećenik bi trebao održavati misu po cijenu vlastitog života, pa uopće ne čudi pojedinačni bunt jer živjeti u sekularnoj neteokratskoj državi mora biti njihova noćna mora. Da svojim mušićavim hirevima, utemeljenim na vjerovanjima kada nismo imali pojma o fascinantnom svijetu mikroorganizama, posredno ne ugrožavaju i sve druge, držim da bi takvim svećenicima trebalo omogućiti da osvoje Darwinovu nagradu.