RAZVIJEN BRŽI TEST ZA KORONAVIRUS: Detektira ga u samo četiri sata i značit će jako puno u borbi protiv zaraze

Test je razvijen kako bi britansko zdravstveno osoblje moglo brže vidjeti rezultate, a već se koristi u jednoj tamošnjoj bolnici

Razvijen je brži test na koronavirus kojim bi osoblje NHS-a na prvoj liniji u samo četiri sata moglo vidjeti rezultate, a već koristi u jednoj bolnici.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Cambridgeu pronašli su način za “deaktiviranja” virusa tako da se može testirati u laboratorijima niže sigurnosti – ubrzavajući tako cijeli proces, piše Daily Mail. Trenutačno, test za COVID-19 traje puna 24 sata jer uzorci moraju biti prevezeni u sigurnosne objekte.

Brži povratak zdravstvenih djelatnika na posao

Novi test značit će i da se zaposlenici NHS-a, koji se moraju samoizolirati jer su možda zaraženi, mogu brže vratiti na posao ako testiranje bude negativno.

Test uključuje uzimanje brisa, slično postojećim testovima, ali proces analize uzoraka je puno brži zbog opuštenijih sigurnosnih mjera. Također se koristi na osoblju koje je zamoljeno da se izolira zbog potencijalnog kontakta sa zaraženim ljudima – iako možda nisu bili zaraženi sami. Trenutačno ga koriste u Addenbrooke bolnici – koja je dio Cambridge University Hospitals NHS Trusta.

Deaktivacija virusa

Profesor Stephen Baker na Cambridge Institutu za terapijsku imunologiju i infektivnu bolest pronašao je spasonosan način “deaktivacije” virusa.

EPIDEMIOLOGINJA OTKRIVA: Evo koliko se virus zadržava u zraku, kada maske štite od zaraze i koje mjesto u zgradama treba izbjegavati

To omogućuje zdravstvenim djelatnicima da brzo obavljaju svoj rad u objektima druge razine, koji su dostupni i imaju manje ograničenja u pogledu njihove uporabe. “PCR testovi za koronavirus infekcije su spori zbog sigurnosnih zahtjeva potrebnih za predaju ovog potencijalno smrtonosnog virusa”, rekao je Baker.

“Sada kada smo u mogućnosti da ga ‘deaktiviramo’, možemo drastično skratiti vrijeme od brisa do rezultata. To će biti iznimno korisno u pomaganju kod testiranja osoblja NHS-a na prvoj liniji i dokazivanju je li zdravstveno osoblje u izolaciji zaraženo ili ne, što im potencijalno omogućuje da se vrate na posao ranije”, kazao je.

Sve brža dijagnostika

Cijeli proces traje samo četiri sata, a za sada tim ima dovoljno reagensa, kemijskih tvari koje se koriste za otkrivanje virusa, kako bi im se omogućilo da testiraju 200 uzoraka dnevno, pet dana u tjednu, i tako sljedećih 10-12 tjedana.

Međutim, istraživači se nadaju da će uskoro povećati kapacitet, dodajući da će se širim naporima za ubrzanje testova pomoći u borbi protiv COVID-19. Prošli tjedan, spin-out tvrtka University of Cambridgea – Diagnostics for the Real World, predstavila je potpuno automatizirani stroj za testiranje koji bi mogao otkriti rezultate u samo 90 minuta.

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pročitati OVDJE.