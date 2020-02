RAZOTKRIVEN MISTERIJ BERMUDSKOG TROKUTA? Jesu li ovi neobični oblici nad oceanom krivac za sve nestanke?

Prije tri godine pojavila se teorija o ‘misteriju’ Bermudskog trokuta. I dalje se čini kao jedna od najboljih.

O Bermudskom trokutu ispričane su mnoge priče, a još i brojnije pokušale su objasniti ovaj misteriozan fenomen, no lako je moguće da je to u jednom trenu uistinu i pošlo za rukom NASA-i. Naime, NASA-in satelit Terra Modis kruži orbitom nad Atlantikom na visini od oko 725 kilometara.

Iznad Bahama ovaj satelit je snimao oblake kad je zabilježio nešto neobično. “Kad su analizirali snimke, zamijetili su niz tvorbi između oblaka u obliku heksagona. Njihova veličina varira između 32 do 88 kilometara i to bi bilo vrlo intrigantna pojava bilo gdje, a zbog ove lokacije je još intrigantnije”, rekao je dr. Randy Cerveny, meteorolog sa Sveučilišta u Arizoni.

On je pojasnio i što bi ovakve anomalije mogle predstavljati. “Zahvaljujući modernim radarima danas možemo vidjeti stvari koje do sada nismo mogli. Ovi heksagonalni oblici iznad oceana su zapravo “bombe zraka”. One nastaju svojevrsnom eskplozijom zraka koji izađe s donje strane oblaka i dođe do oceana čime stvara valove”, pojašnjava dr. Cerveny.

Prema teorijama nekih znanstvenika, ove “bombe zraka” dovoljno su snažne da potope brod ili pak sruše avion.

Nešto slično zabilježeno je i uz obalu Velike Britanije pri čemu je brzina vjetra dosezala 160 km/h. “To je dovoljno da stvori valove visoke 13 metara.

Prema ovoj teoriji, isti vjetrovi nalaze se i ispod heksagonalnih bombi zraka nad Bahamima što uzrokuje nestanke brodova i aviona.