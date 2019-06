RASHLADITE AUTOMOBIL ZA PAR SEKUNDI: Spasonosni trikovi koji spuštaju temperaturu u vozilu za 10-ak stupnjeva

Vidjet ćete koliko se brzo u vašem vozilu spušta temperatura. No, možete djelovati i preventivno te si barem malo olakšati ulazak u vruć automobil

Sjesti u pakleno vruć automobil nakon što je po ovim vrućinama satima stajao na suncu nije samo izrazito neugodno i iscrpljujuće, već može biti i opasno za život. Koliko god vam se žurilo, imajte na umu da nećete nikamo stići ako vam srce otkaže od vrućine; zato usporite, dobro rashladite vozilo i tek onda sjednite u njega.

U dva koraka 10-ak stupnjeva manje

Postoji trik koji najbrže rashlađuje pregrijanu unutrašnjost vozila. Oni koji su ga isprobali tvrde kako spušta temperaturu za 10-ak stupnjeva, što je sasvim dovoljno da izdržite do odredišta. Sve što trebate učiniti ponavljanje je ovih dvaju koraka:

Spustite prozor na suvozačevoj strani i zatvorite vrata. Vozačeva vrata otvarajte i zatvarajte kao da mašete lepezom.

I to je to! Vidjet ćete koliko se brzo u vašem vozilu spušta temperatura. No, možete djelovati i preventivno te si barem malo olakšati ulazak u vruć automobil.

Preventivne mjere

Tijekom ljeta je dobro na sjedala staviti nekakav pamučni materijal (staru majicu, plahtu…). Na taj način će vam biti ugodnije sjediti u automobilu, osjećaj vrućine bit će zasigurno manji. Također je dobra ideja nakon parkiranja ostaviti malo otvorene prednje prozore kako bi zrak stalno cirkulirao vozilom.

Još jedna neugodnost na ljetnim vrućinama nastupa kada konačno sjednete u automobil i trebate staviti ruke na upravljač, a on kao da je bio u štednjaku. Zato volan smotajte na suprotnu stranu kada ostavljate vozilo. Jednom kad se vratite, samo ga zarotirajte dok se ne vrati u početni položaj i najvrući dio ostaje dolje.