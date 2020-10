Imajte na umu da je trgovina njihovo radno mjesto. Zasigurno ne biste željeli da vas u vašem uredu svaki dan dočeka ovakav svinjac

Rad u golemom supermarketu ne može biti lak; vojska kupaca koji se samo izmjenjuju, krcati redovi na blagajnama, svatko ima neko pitanje gdje što stoji… Prodavači su u ovoj priči glavne žrtve; moraju biti maksimalno ugodni i pristupačni, a svi znamo da ima kupaca koji nisu med i mlijeko.

Neki od zaposlenika u supermarketima otkrili su anonimno što im kod kupaca najviše smeta i koja ponašanja u trgovini ne mogu oprostiti. Na prvome je mjestu – bonton, odnosno pozdravljanje pri ulasku u trgovinu. Ljudi koji gotovo nikada ne pozdrave vrlo vjerojatno automatski iznerviraju zaposlenika na blagajni.

Jednako tako, smetaju im ljudi koji, dok kupuju, zastanu na sredini prolaza i razgledavaju ili odlučuju što će kupiti, a oni moraju prolaziti s robom koju trebaju posložiti na police. “Ne ponašajte se kao da ste sami”, poručili su.

Gomilate im dodatan posao

Kada je riječ o bontonu, prodavači ne mogu podnijeti kupce koji dopuštaju djeci da naprave nered među policama, razbacaju odjeću, otvaraju hranu, igraju se na odjelu igračaka…

Sve to netko kasnije mora pospremiti, baš kao i one stvari koje ipak ne želite kupiti pa ih ostavite na mjestu gdje ne pripadaju, prenosi Bored Panda.

“Nemojte to raditi, vratite sve u originalni paket i tamo gdje treba stajati”, mole prodavači. Kada koristite kolica ili košare, prije nego što ih ostavite, provjerite ima li kakvog smeća ili namirnica unutra – i pokupite to za sobom. Imajte na umu da će to inače također morati odraditi zaposlenici.

Ne dramatizirajte na blagajni

Ako na blagajni zaposlenik ne može odmah skenirati proizvod jer ima tehničkih problema, nemojte nikako izjaviti nešto poput: “Ne ide? Onda mi dajte besplatno!”, čak ni u šali.

Velika je vjerojatnost da su takvu šalu blagajnici čuli bezbroj puta i ne, nije im smiješna. U novije doba, s pojavom koronavirusa i obveznog nošenja zaštitnih maski, zaposlenici kažu kako ih odbijanje nošenja istih odmah izbaci iz takta. Mislite na sebe i druge.