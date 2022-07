OČARALA OBLINAMA / Radila je za minimalac, a sada zarađuje preko 450.000 kuna mjesečno na OnlyFansu: 'Nisam se tome nadala'

Model Jesse Switch (33) iz Alberte u Kanadi otkrila je kako je stekla svoje bogatstvo nakon što je napustila poslove s minimalnom plaćom u pozivnim centrima i trgovinama odjećom, piše Mirror. Jesse je nakon toga postala zvijezda OnlyFansa te zarađuje 51.000 funti (oko 450.000 kuna) mjesečno. Ona je prije toga radila kao utjerivač dugova u pozivnom centru te trgovini odjećom, a jedno vrijeme čak je u skladištu premještala kutije. Jesse je 2018. godine otvorila profil na OnlyFansu kako bi zaradila dodatni novac, no ubrzo je stekla veliki broj pratitelja, pa joj je to postao jednini posao. Ona ih je očarala svojim zanosnim oblinama i velikim grudima te otvorenom prirodom. Jesse je s njima ostvarila i snažnu vezu. U dvije godine njeni prihodi su toliko porasli da se iz majčinog podruma uselila u dom vrijedan 421.000 funti (nešto više od tri milijuna kuna). "Mislila sam da ću biti oduševljena kad zaradim cifru od šest znamenka, no sad sam se navikla jer toliko mjesečno zarađujem. Nisam se nadala takvom financijskom uspjehu", rekla je. Unatoč svom novostečenom bogatstvu, Jesse još uvijek živi relativno skromno. "Živim skromno. Podstanar sam u lijepoj kući, ali sam u procesu kupnje nekretnine. No, i dalje vozim auto od 4.000 dolara i ne kupujem nakit. Sav moj novac ide u banku. Izuzetno sam štedljiva. Ne zanimaju me skupa garderoba niti nakit. Umjesto toga, želim kupiti nekretninu", istaknula je.