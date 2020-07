ZARONIO PODNO VELEBITA I SNIMIO SPEKTAKL: Možete li vjerovati da je ovo čudo tu još od Drugog svjetskog rata?

Što je najbolje, nalazi se samo nekoliko metara ispod površine

Zavratnica, prirodni kraški fenomen unutar Parka prirode Velebit, zasigurno je jedna od najljepših uvala na hrvatskoj obali.

Udolina je duga oko 1000 metara i široka od 50 do 150 metara te svojim izgledom podsjeća na minijaturu norveških fjordova. Do Zavratnice možete doći pješačkom stazom uz more iz pravca Jablanca, a ako ste više planinarskog duha, u uvalu se možete spustiti i planinarskom stazom iz sela Zavratnica.

Video oduzima dah

Na samom početku uvale možete vidjeti olupinu njemačkog vojnog broda potopljenog od strane saveznika u Drugom svjetskom ratu, koja se nalazi samo nekoliko metara ispod površine.

Fotoreporter portala Lika Club Josip Durdov zaronio je u besprijekorno čisto more i snimio nekoliko spektakularnih prizora, pogledajte video!