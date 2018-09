AGENCIJA IMA BIZARNU PONUDU: Možete otputovati u tropske krajeve potpuno besplatno, ali postoji kvaka

U cijenu je uključeno sedam doručaka, tri ručka i pet večera

Ako sanjate o bijegu u toplije krajeve tijekom božićnih blagdana, jedna putnička agencija nudi potpuno besplatne letove na tajlandsko i malezijsko otočje. Peregrine Adventures obećaje vam putovanje života u jugoistočnu Aziju s kombinacijom avanturističkih sportova poput jet skija i dugih šetnji plažom. Ali, naravno da postoji kvaka – morate putovati njihovim kruzerima dok ste tamo.

Ponuda je proširena na one koji rezerviraju kruzer između 1. prosinca 2018. i 31. kolovoza 2019. godine. Osmodnevno putovanje jahtom s 30 – 50 drugih putnika stajat će vas 21.000 kn po osobi. U ponudu su uključena stajanja na lokalnim otocima.

Ni svi obroci nisu osigurani

“Brod je prostran i udoban, ali se fokusira više na destinaciju nego na aktivnosti na njemu. Umjesto bazena imamo more, a umjesto kasina društvene igre i dobre knjige. Nema strogog dress codea, a WiFi je dostupan po niskoj cijeni”, stoji na mrežnoj stranici agencije.

U cijenu je uključeno sedam doručaka, tri ručka i pet večera, dok ćete ostale obroke morati kupovati na otocima. Ako ste i nakon svega zainteresirani za ovakav izlet, požurite s rezervacijom jer to možete učiniti samo do 31. listopada. Ako vas tješi, let je, kako tvrde, besplatan.