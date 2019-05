VIDITE LI ZAŠTO SU PUTNICI POLUDJELI? ‘Sam taj čin je gnjusan… ali ovaj tip koji sjedi tamo, je li to njegovo?’

Prigovarali su da je zbog njih cijeli avion smrdio po kloru ili čak mokraći

Kada putujete javnim prijevozom, postoje određena pravila kojih se morate pridržavati jer, naravno, ne putujete sami. Većinu vremena putnici neće doživljavati neugodnosti u avionu, ali tu i tamo se nađe netko tko odluči ne poštovati pravila.

Nedavno je skupina od nekoliko putnika na letu avionom odlučila izvaditi svoje mokre kupaće kostime i sušiti ih na naslonima za glavu. Nije teško zaključiti da se putnicima oko njih takvo ponašanje nije svidjelo.

SRAMOTA, ZAR JE TO SENDVIČ?! Čovjeku naplatili 42 kune ovu grozotu, a pazite što su rekli kad se požalio

Nehigijenski i bezobrazno?

Fotografiju badića na sjedalima netko je objavio na Instagram stranici Passenger Shaming, koju prati više od 800.000 korisnika. “Profesionalni savjet za putovanje: Ako imate mokar kupaći kostim, ili tri – OSUŠITE GA NA NASLONU ZA GLAVU U AVIONU!”, stoji u sarkastičnom statusu pokraj fotografije.

Više od 3000 ljudi lajkalo je post, a mnogi su popljuvali putnike koji su se tako nonšalantno ponašali. Prigovarali su da je zbog njih cijeli avion smrdio po kloru ili čak mokraći. “Ljudi su najgori”, netko je zaključio.

Ali nema putnika…

“Sam taj čin je gnjusan… ali ovaj tip koji sjedi tamo, je li to njegovo rublje ili mu je ok što nečiji prljav badić visi njemu iznad glave?”, “Ja bih to sve pobacala na pod”, komentirali su ljudi. Ali nije sve brinulo to što se badići suše na sjedalima.

“Let je prilično prazan. Izgleda da nitko ne sjedi u redu u kojemu se suše badići”, primijetio je netko, a drugi se korisnik našalio: “Barem nitko nije preko sjedala prebacio prljavu pelenu.”