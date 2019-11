UGLEDNI GUARDIAN NAHVALIO OVAJ DIO HRVATSKE: ‘To bi mogla postati nova Toskana, ali znatno povoljnija’

View this post on Instagram

🌟"There are some things you can only learn in a storm"🌟 #rovinj #rovigno #rovinjmoments #rovinjcroatia #sturm #storm #nevrijeme#temporale #istra#istrien#kroatien🇭🇷 #adria#more#mare#sea#meer# @croatiafulloflife #buetiful#visitistria#mediterraneancitizenstory #sunrise#ungeheuerteuer#wirliebenwetter #sonnenuntergang#visitistria #sunset #zalazaksunca #tramonto🌅